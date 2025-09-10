Στην όγδοη σύλληψη για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και εκρηκτικών προχώρησε χθες η Αστυνομία, η οποία φόρεσε χειροπέδες σε 29χρονο, δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Πρόκειται για το όγδοο πρόσωπο που έχει συλληφθεί για την εν λόγω υπόθεση. Οι συλλήψεις των έξι προσώπων προέκυψαν μετά από έρευνα που έγινε σε υποστατικά, οχήματα και σκάφος στη Λεμεσό, στις 25/05/2025, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 540 γραμμάρια κάνναβης, 31 πλήρη φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των €120.105.

Δύο από τους πέντε υπόπτους, αφού ανακρίθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ εναντίον τεσσάρων προσώπων καταχωρήθηκε υπόθεση για αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων, συνωμοσία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και κατοχή με σκοπό την προμήθεια, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.