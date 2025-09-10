Απειλητικό email για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, έλαβε σήμερα σχολείο στην επαρχία Πάφου, θέτοντας σε κινητοποίηση την Αστυνομία.

Σύμφωνα με αναφορές της Αστυνομίας, το μήνυμα έλαβε το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στη μονάδα και να εκκενωθεί το σχολείο.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις, ωστόσο δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το ύποπτο και διεφάνη ότι επρόκειτο για φάρσα.

Λίγο αργότερα οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους και συνέχισαν τα μαθήματά τους.