Ανεξάρτητα από τις απόψεις που εκφράζονται για την ποινή φυλάκισης τριών ετών στον τέως επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη, τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον φέρνουν στο προσκήνια δυο βασικές παραμέτρους.

Ο 61χρονος πρώην αξιωματούχος έχει δυνατότητα αποφυλάκισης με όρους στα τέλη του 2026, ενώ δεν θα έχει προσωπικό κόστος για τα χρήματα που λάμβανε από τον ΟΝΕΚ στη βάση της παράνομης πρόσληψής του.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη παράμετρο ο Γιαννάκη βάσει της νομοθεσίας θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για αποφυλάκιση με όρους μόλις εκτίσει το ήμισυ της ποινής του. Κάθε έτος φυλάκισης εκτίεται στους εννέα μήνες (27 μήνες συνολικά). Κατά συνέπεια, θα έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχετικό αίτημα στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Επ΄ Αδεία για να αποφυλακιστεί με όρους στα τέλη του ερχόμενου έτους.

Όσο για το δεύτερο σημείο, στο κατηγορητήριο η Νομική Υπηρεσία δεν πρόσθεσε κατηγορίες που αφορούν την αντιμισθία του για την πρόσληψή του στον ΟΝΕΚ, η οποία επετεύχθη στη βάση πλαστών επίσημων εγγράφων. Κατά συνέπεια η Δικαστής Νικόλ Γρηγορίου δεν κλήθηκε να αποφασίσει για οικονομικής φύσεως αδίκημα. Επιπλέον, δεν έχει κινηθεί κάποια διαδικασία για ανάκτηση έστω μέρους της αντιμισθίας που λάμβανε από τον ΟΝΕΚ.

Να σημειωθεί ότι είναι αμφίβολο κατά πόσον μπορεί να ολοκληρωθεί πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του μέχρι τη συμπλήρωση των 63 ετών του.