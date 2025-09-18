Τα προβλήματα με την καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων από τα Δικαστήρια συζητήθηκε χθες στη Βουλή με τα στοιχεία να δείχνουν το πρόβλημα, παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου για το 2025, ενώ στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις ο χρόνος εκδίκασης στα πρωτοβάθμια δικαστήρια μειώθηκε από τις 761 ημέρες το 2022 στις 605 το 2023, η Κύπρος εξακολουθεί να καταγράφει έναν από τους υψηλότερους μέσους χρόνους έκδοσης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στις διοικητικές υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό, όπου το 2023 ο χρόνος εκδίκασης ανήλθε στις 5.429 ημέρες, υπερδιπλάσιος σε σχέση με το 2022 και μακράν ο υψηλότερος στην Ευρώπη.

Λόγω των στοιχείων αυτών γράφτηκε αυτεπάγγελτο θέμα στη Βουλή με την Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ειρήνη Χριστοδούλου, να τονίζει ότι η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης είναι έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί, διαπιστώνονται οι αδυναμίες, λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα και πρόσφατα έγινε ρύθμιση και ο έλεγχος των Διοικητικών Δικαστηρίων, ανατέθηκε στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Για τις καθυστερήσεις, είπε ότι είναι το πρόβλημα που τυγχάνει συνεχούς παρακολούθησης, το Ανώτατο προβαίνει συνέχεια σε διορθωτικά μέτρα, γίνεται ανακατανομή εκεί που υπάρχει καθυστέρηση και η υποχρέωσή μας βάσει του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, να εκδικάζονταν το 40% των καθυστερημένων υποθέσεων μέχρι σήμερα, εκδικάστηκε το 60%.

Η κ. Χριστοδούλου παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με κτηριακές εγκαταστάσεις και αν δεν προωθηθεί η επίλυσή του θα ατονήσει, επαναφέροντας το πρόβλημα με το κτήριο του νέου Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Προχωρούμε με αναδιάρθρωση των κακουργιοδικείων, ενώ για τη δημιουργία Δικαστικής Υπηρεσίας είπε ότι θα υπάρχει αναδιάρθρωση της διοίκησης με βάση το μοντέλο της Ιρλανδίας.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φαίδρα Γρηγορίου τόνισε ότι έκθεση για το Κράτος Δικαίου, είναι θετική, «αντιλαμβανόμαστε την καθυστέρηση που υπάρχει στην εκδίκαση των υποθέσεων. Άρχισε η εκκαθάριση των καθυστερημένων υποθέσεων και θεσπίστηκαν οι νέοι θεσμοί πολιτικής δικονομίας. Χρειάζεται χρόνος για να δούμε τ’ αποτελέσματα», ανέφερε.

Ο επίσης πρωτοκολλητής Ανδρέας Τσερκέζος ανέφερε ότι από την την περασμένη Δευτέρα βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα για λήψη μαρτυρίας και εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Χρήστος Καράς ανέφερε ότι η καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων δημιουργεί πρόβλημα στη μη καταχώρηση νέων υποθέσεων, «ο όγκος έχει μειωθεί πάρα πολύ, δεν προσφεύγει ο κόσμος στη Δικαιοσύνη, ενώ πρόβλημα είναι και η εκτέλεση των αποφάσεων».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νίκο Τορναρίτη η 6η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου καταγράφει επιδείνωση στην αντίληψη των πολιτών όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε σχέση με το 2024. Αυτό είναι ανησυχητικό μήνυμα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, είπε και πρόσθεσε: Αυτές οι καθυστερήσεις δεν είναι απλώς στατιστικά μεγέθη. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που πλήττει την αξιοπιστία της δικαιοσύνης, διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και τελικά αποδυναμώνει το ίδιο το κράτος δικαίου.