Για αριθμό οχημάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα με τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 37η εβδομάδα του 2025 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα επικίνδυνα προϊόντα:

Αριθμός προειδοποίησης Εμπορικό σήμα Ονομασία Περιγραφή

SR/03181/25 Triumph Daytona 660 Μοτοσυκλέτα

SR/03195/25 Polestar Polestar 3 Επιβατικό αυτοκίνητο

SR/03204/25 Mercedes-Benz Actros 963 Βαρύ επαγγελματικό φορτηγό όχημα

SR/03207/25 OPEL Combo, Corsa, Crossland X, Grandland X, Zafira, Vivaro, Movano Επιβατικό αυτοκίνητο

SR/03211/25 Peugeot Expert, Expert Traveller, e-Expert Hydrogen Ελαφρύ Επαγγελματικό Όχημα Μεταφοράς Ατόμων/Αγαθών

SR/03231/25 Citroen Jumpy, Jumpy Spacetourer, e-Jumpy Hydrogen Ελαφρύ Επαγγελματικό Όχημα Μεταφοράς Ατόμων/Αγαθών

SR/03232/25 Lucas S.A.S. / Fleurette Wincester, Discover, Elister, Migrateur, Baxter, Mayflower, Magister Αυτοκινούμενο Τροχόσπιτο (Camper van)

SR/03233/25 Peugeot Traveller, Expert Ελαφρύ Επαγγελματικό Όχημα Μεταφοράς Ατόμων/Αγαθών

SR/03234/25 Citroen Spacetourer, Jumpy Ελαφρύ Επαγγελματικό Όχημα Μεταφοράς Ατόμων/Αγαθών

SR/03235/25 OPEL Vivaro, Zafira Ελαφρύ Επαγγελματικό Όχημα Μεταφοράς Ατόμων/Αγαθών

SR/03236/25 Opel/Vauxhall Vivaro, Vivaro life, Vivaro e-Hydrogen, Zafira life Ελαφρύ Επαγγελματικό Όχημα Μεταφοράς Ατόμων/Αγαθών

SR/03257/25 Taiwan Golden Bee (TGB) ETT Τετράτροχο όχημα (quad)

SR/03262/25 Renault Captur II, Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Austral, Espace VI, Rafale Επιβατικό αυτοκίνητο

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί αυτοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί, επίσης, τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Καλεί, επίσης, τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy

ΚΥΠΕ