Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα αποκαλύπτονται γύρω από την υπόθεση της 14χρονης ανήλικης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) να βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού οχήματος, που οδηγούσε 40χρονος Σύρος, πολιτικός πρόσφυγας. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο, σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησής του.

Όπως πληροφορείται το philenews, η ανήλικη φέρεται να πανικοβλήθηκε όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς για την ταυτότητά της, ενώ εκείνη τη στιγμή ο ύποπτος την άρπαξε από το χέρι και ισχυρίστηκε ότι είναι κόρη του. Όταν η ανήλικη ρωτήθηκε ξανά για τα στοιχεία της, τότε αποκάλυψε την αλήθεια. Αφού ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κόρη του 40χρονου υπόπτου, μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού. Κατά τη μεταφορά της, ενημερώθηκε πως έπρεπε να ειδοποιηθούν οι γονείς της. Αρχικά, η ίδια ήταν διστακτική, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποκάλυψε ότι εδώ και ένα χρόνο έχει ερωτική σχέση με τον 40χρονο και ότι τους τελευταίους μήνες έκανε χρήση crystal μαζί με τον ύποπτο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις. Διαπιστώθηκε ότι ήταν θετική σε μεθαμφεταμίνη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έναν απλό έλεγχο που διενεργήθηκε από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, τα οποία βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία σε περιοχή της Δυτικής Λεμεσού. Όπως διαπιστώθηκε μέσω του συστήματος, το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο, δεν είχε άδεια κυκλοφορίας και ασφάλεια. Ιδιοκτήτης του ήταν ο ίδιος ο ύποπτος, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις διαρρήξεων και ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα και εντόπισαν στη θέση του συνοδηγού την 14χρονη, η οποία φαινόταν ανήσυχη. Κατά την έρευνα στο όχημα, εντοπίστηκαν δύο σακουλάκια που περιείχαν περίπου 2 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση και σε βάρος του διερευνώνται σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, τροχαία αδικήματα, κατοχή, χρήση και προμήθεια ναρκωτικών, καθώς και παροχή ψευδών πληροφοριών σε αστυνομικό.

Από την ανήλικη έχει ληφθεί οπτικογραφημένη κατάθεση στην παρουσία λειτουργών αρμόδιων υπηρεσιών. Κατάθεση αναμένεται να δώσει και ο ύποπτος με τις εξετάσεις να συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού αλλά και από τον Κλάδο Διερεύνησης Υποθέσεων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων.