Απίστευτη υπόθεση καταγράφεται στη Λεμεσό, με έναν 22χρονο να κλέβει από το μηχανοστάσιο του Γενικού Νοσοκομείου εξαρτήματα από το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Την παράνομη πράξη του νεαρού, ο οποίος ομολόγησε ότι έκλεψε και πούλησε την κλοπιμαία περιουσία του νοσοκομείου, κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ενώ ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος του νοσοκομείου τον παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση από το κινητό του.

Όπως πληροφορείται το philenews, το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες 22/9 στον Αστυνομικό Σταθμό Πολεμιδιών. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας κλάπηκαν από τον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, όπου βρίσκεται το μηχανοστάσιο, εξαρτήματα του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας όπως ακίδες αλεξικέραυνου καθώς και χαλκοταινίες. Οι κινήσεις του υπόπτου καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Ήταν γύρω στις 05:30 χθες τα ξημερώματα, όταν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός έλαβε ειδοποίηση στο κινητό του για ύποπτη κίνηση στον δεύτερο όροφο. Μέσω της εφαρμογής, είδε τον ύποπτο να αφαιρεί εξαρτήματα από το αντικεραυνικό σύστημα. Άμεσα ενημέρωσε συνάδελφό του που ήταν υπηρεσία, ο οποίος κατάφερε να εντοπίσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποίησε ο δράστης.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει στον πατέρα του υπόπτου, ωστόσο, το οδηγούσε αποκλειστικά ο 22χρονος. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε ότι είχαν κλαπεί, 35 μέτρα χαλκοταινίας, 3 ενώσεις και 7 ακίδες αλεξικέραυνου. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε €1.576.

Μετά την καταγγελία στις Αρχές, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 22χρονου, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στον Αστυνομικό Σταθμό Πολεμιδιών. Κατά την έρευνα στο όχημά του, εντοπίστηκε απόδειξη παραλαβής από εταιρεία ανακύκλωσης, με ημερομηνία 22/09/2025, για 15 κιλά χαλκού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ανακρινόμενος ο νεαρός ομολόγησε πως είχε κλέψει 15 κιλά χαλκοταινίες, περιουσία του Νοσοκομείου Λεμεσού, την οποία στη συνέχεια πούλησε. Όσον αφορά τις ακίδες αλεξικέραυνου, ισχυρίστηκε ότι τις πούλησε σε μία κοπέλα έναντι του ποσού των 18 ευρώ.

Σήμερα, ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο τριών ημερών. Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα.