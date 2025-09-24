Κλειστό παραμένει εδώ και μέρες το δημοτικό σχολείο Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, καθώς ένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα που προέκυψε την περασμένη Πέμπτη, προκάλεσε διακοπή ρεύματος στη μονάδα. Το σχολείο δεν λειτουργεί από την Παρασκευή, ενώ έγιναν διευθετήσεις ώστε οι 144 μαθητές που φοιτούν σ’ αυτό να μεταφερθούν προσωρινά σε άλλα σχολεία.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, Νίκος Μεγάλεμος, εξήγησε πως την περασμένη Τετάρτη ενημερώθηκαν από το σχολείο ότι υπήρχαν συσκευές που έβγαζαν καπνούς. «Στείλαμε ηλεκτρολόγους, αλλά δεν εντόπισαν κάποιο πρόβλημα. Την Πέμπτη συνεχίστηκε το ίδιο φαινόμενο, οπότε αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε έλεγχο των εγκαταστάσεων».

Όπως μας λέχθηκε, για λόγους ασφαλείας χρειάστηκε να διακοπεί η παροχή ρεύματος και άρχισε η επιδιόρθωση των προβλημάτων, ενώ ειδοποιήθηκαν τόσο η ΑΗΚ όσο και το Τμήμα Ηλεκτομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ).

Το σχολείο δεν λειτούργησε Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη αλλά ούτε και σήμερα Τετάρτη, ενώ για να επαναλειτουργήσει χρειάζεται να γίνει η τελική επιθεώρηση από την ΑΗΚ.

Μέχρι την επιδιόρθωση του προβλήματος, όπως μας αναφέρθηκε, έγιναν διευθετήσεις για μετάβαση των μαθητών του σχολείου σε άλλους χώρους.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλεμο, την Παρασκευή οι μαθητές πήγαν εκδρομή, ενώ τη Δευτέρα φιλοξενήθηκαν στο Ελένειο. Χθες, Τρίτη μετέβησαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Μελέτης Αθαλάσσας για επίσκεψη, ενώ σήμερα φιλοξενήθηκαν για μάθημα στον ίδιο χώρο, πλην μιας τάξης, η οποία λόγω έλλειψης χώρου, μεταφέρθηκε στη Σεβέρειο βιβλιοθήκη.

Όσο αφορά τις ηλεκτρολογικές επιδιορθώσεις που έγιναν, ανέφερε πως για προληπτικούς λόγους «αλλάξαμε τους ενδιάμεσους διακόπτες παροχής ρεύματος, τις ασφάλειες και τον κεντρικό πίνακα διανομής και από τη Δευτέρα αντικαθιστούμε τις παλαιού τύπου φλορέντζες με νέες led».

Κάναμε νέα σχέδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εντός της ημέρας θα σταλούν στην ΑΗΚ για να μπορέσει να προχωρήσει στην επιθεώρηση. Μόλις δοθεί η έγκριση από την ΑΗΚ, το σχολείο θα επαναλειτουργήσει. Ερωτηθείς πότε αναμένεται να γίνει αυτό, ο κ. Μεγάλεμος είπε πως «στόχος είναι το σχολείο να ανοίξει αύριο». «Είμαστε στην αναμονή», κατέληξε.

Από πλευράς ΑΗΚ, η εκπρόσωπος Τύπου Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε στο philenews, πως αναμένουν τα σχέδια και μόλις υποβληθούν θα προχωρήσουν άμεσα με την επιθεώρηση. «Είμαστε στη διάθεση τους ακόμη και σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.