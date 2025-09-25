Σωρεία παραβιάσεων των δικαιωμάτων του κατάδικου ο οποίος κατήγγειλε βιασμό, διαπιστώνει η Επίτροπος Νομοθεσίας η οποία τον επισκέφθηκε ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας.

Σε έκθεσή της η Μαρία Στυλιανού Λοττίδη αναφέρει ότι ενώ ορθώς αναγνωρίστηκε το δικαίωμα του συγκεκριμένου κατάδικου για προστασία, παραγνωρίστηκαν σωρεία δικαιωμάτων που θα έπρεπε να απολαμβάνει ως άτομο που στερείται της ελευθερίας του. Όπως καταγράφεται στην έκθεση, λόγω των συνθηκών στα αστυνομικά κρατητήρια που μεταφέρθηκε για προστασία του, είναι σαν να βρίσκεται σε διαρκή απομόνωση, αφού ούτε να βγει στο προαύλιο μπορεί ούτε και σε άλλους χώρους του σταθμού, ενώ στερείται και άλλων δικαιωμάτων που είχε ενώ κρατείτο στις φυλακές.

Η Επίτροπος Διοίκησης είχε επισκεφθεί τα αστυνομικά κρατητήρια και επιθεώρησε τους χώρους την περασμένη Παρασκευή, ενώ είχε συνάντηση και με τον εν λόγω κατάδικο. Όπως διαπιστώνει στην Έκθεσή της, δεδομένης της προφανούς ακαταλληλότητας των συγκεκριμένων αστυνομικών κρατητηρίων για τη φιλοξενία κατάδικων, και της εκ των συνθηκών, εικοσιτετράωρης παραμονής του στο κελί του, θα πρέπει ο υπό αναφορά κατάδικος, είτε να μεταφερθεί σε άλλα αστυνομικά κρατητήρια όπου θα διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματά του και κυρίως το δικαίωμα προαυλισμού σε εξωτερικό χώρο με φυσικό αέρα και φυσικό φωτισμό, είτε να γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις για πρόσβαση στα δικαιώματα του σε συνεννόηση με τον Αν. Διευθυντή των Φυλακών.

Εισηγείται συγκεκριμένα, ότι θα μπορούσε άμεσα να χρησιμοποιείται για τον προαυλισμό του η εσωτερική αυλή των κρατητηρίων, που χρησιμοποιείται από τους αστυνομικούς, και ο οποίος έχει φυσικό αέρα και φωτισμό, δεδομένου ότι φέρει μεταλλικό πλέγμα ασφαλείας και κάμερα και υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται, για λόγους ασφαλείας, μεταξύ άλλων και από τον δεσμοφύλακα που είναι επιφορτισμένος για την ασφάλειά του.

– Να ληφθούν μετρά για τη διασφαλίζεται το απόρρητο των τηλεφωνικών επικοινωνιών του κατάδικου με τη δικηγόρο του.

– Να του παρασχεθεί, νοουμένου ότι το επιθυμεί, η αναγκαία ψυχική και ψυχολογική στήριξη.

Η επίσκεψη της Επιτρόπου στον κρατούμενο δεν σχετιζόταν με την καταγγελία του για βιασμό, αλλά για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κράτησής του, ενώ όπως αναφέρεται, «όσον αφορά την αναφορά που έκανε για τον ενδεχόμενο βιασμό του, ο ίδιος ανέφερε ότι μέσα σε μισή ώρα (από την αναφορά) η διεύθυνση των φυλακών τον μετέφερε σε άλλη πτέρυγα και τον απομάκρυναν από τους ενδεχόμενους, κατ´ ισχυρισμό βιαστές του».

Συνθήκες κράτησης

Όπως διαπιστώνει η Επίτροπος, ο κατάδικος δεν έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο έξω από το κελί του, ενώ ο εσωτερικός χώρος προαυλισμού λόγω ζέστης και έλλειψης εξαερισμού, μη πρόσβασης σε καθαρό αέρα και ακατάλληλης θερμοκρασίας, η επιλογή του κρίνεται μη ικανοποιητική και ως εκ τούτου μη επιθυμητή από το κρατούμενο. Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι να βρίσκεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο μέσα στο κελί του υπομένοντας εκ των πραγμάτων μία απάνθρωπη μεταχείριση.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, αυτό δεν διαφέρει από την απομόνωση και διερωτήθηκε τι έκανε για να το υπομένει αυτό, εφόσον ο ίδιος μεταφέρθηκε εκεί για λόγους προστασίας ως ενδεχόμενο θύμα, και εντούτοις ο εν λόγω περιορισμός του τον μετατρέπει σαν θύτη.

Σημειώνεται δε ότι ο συγκεκριμένος κατάδικος μας ανέφερε πως κατά την παραμονή του στα Αστυνομικά Κρατητήρια (τουλάχιστον μέχρι και τον χρόνο της επίσκεψής μας) δεν του είχε παρασχεθεί οποιαδήποτε ψυχική ή/και ψυχολογική υποστήριξη, παρότι μεταφέρθηκε εκεί ως ενδεχόμενο θύμα βιασμού, παρά μόνο συνομίλησε μια φορά με ψυχολόγο η οποία επικεντρώθηκε στην φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει

Σημειώνεται ότι για τον προαυλισμό των κρατουμένων, ο Αρχηγός Αστυνομίας είχε δεσμευτεί στην Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης CPT, ότι θα εξεταστεί από Επιτροπή ώστε να λυθεί, χωρίς μέχρι σήμερα να γίνει οτιδήποτε. Παρόμοια εισήγηση είχε υποβάλει παλαιότερα και η Επίτροπος.

Τέλος, στην έκθεση διαπιστώνεται ότι η αντιμετώπιση του κρατούμενου, φέρνει στην επιφάνεια την αρχή της ταυτόχρονης επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας, καθότι, ενώ παρασχέθηκε η αναγκαία προστασία με τη μεταφορά του σε Αστυνομικά Κρατητήρια, συγχρόνως του αφαιρέθηκαν σωρεία άλλων δικαιωμάτων που απολάμβανε στις Κεντρικές Φυλακές, καθότι βρίσκεται σε κρατητήριο, ενώ ταυτόχρονα καθότι καταδικασθέντας, δεν του δίνεται ούτε η δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων που έχουν οι άλλοι κρατούμενοι στα εν λόγω κρατητήρια.