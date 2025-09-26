Μεγάλα θύματα των χάκερς στην Ευρώπη, νοσοκομεία και συστήματα υγείας με το 71% των κυβερνοεπιθέσεων που καταγράφονται να αφορούν τις δομές υγείας.

Πηγή των επιθέσεων, η Ρώσια και η Κίνα με κάποιους όμως από τους χάκερς, όπως έχει διαπιστωθεί, να εντοπίζονται σε Ινδία, στο Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας των νοσοκομείων και των συστημάτων υγείας αφού μόνο κατά το 2023, καταγράφηκαν 309 σημαντικά περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο κρίσιμο τομέα

Αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν παραβιάσεις δεδομένων και επιθέσεις σε ιατρικές συσκευές, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων ασθενών, την αποδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας και την οικονομική εκμετάλλευση.

Όπως εξήγησαν στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας εκπρόσωποι των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, η αύξηση της ψηφιοποίησης και της συνδεσιμότητας των συστημάτων υγείας έχει διευρύνει τις επιφάνειες επίθεσης, καθιστώντας τα νοσοκομεία ελκυστικούς στόχους για κυβερνοεγκληματίες.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στα νοσοκομεία.

Στόχο έχει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας και οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου είναι η πρόληψη, η ανίχνευση, η αντιμετώπιση και η αποτροπή των κυβερνοεπιθέσεων.

Στη χθεσινή συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, του υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και συζητήθηκε η ανακοίνωση της Κύπρου προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης.

Η ανακοίνωση προβλέπει την ενίσχυση της πρόληψης, ανίχνευσης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των επιθέσεων, τη σύσταση Ευρωπαϊκού Κέντρου Υποστήριξης, τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών, φορέων υγείας και βιομηχανίας.