Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δέχθηκε το 2024 συνολικά 120 παράπονα για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεσή της για το έτος. Το Γραφείο εξέδωσε 69 αποφάσεις έπειτα από καταγγελίες, ελέγχους και αυτεπάγγελτες έρευνες, καθώς και 19 αποφάσεις που αφορούσαν γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Η έκθεση, σχεδόν 200 σελίδων, εστάλη στο Προεδρικό και στη Βουλή λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Κυκλώματα παρακολούθησης

Μεγάλος αριθμός παραπόνων αφορούσε στην εγκατάσταση καμερών σε οικίες που κατέγραφαν δημόσιους χώρους. Κατόπιν παρέμβασης, λήφθηκαν τεχνικά μέτρα ώστε οι κάμερες να καταγράφουν μόνο εντός περιμέτρου. Αντίστοιχα παράπονα για κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών παραπέμφθηκαν στην Αστυνομία, καθώς το Γραφείο δεν έχει σχετική αρμοδιότητα.

Παραβιάσεις δεδομένων στον ΟΚΥπΥ

Ξεχωριστά, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) γνωστοποίησε 13 περιστατικά παραβίασης δεδομένων:

10 περιστατικά απώλειας ιατρικών φακέλων ασθενών

3 περιστατικά απώλειας εντύπων ΤΑΕΠ

Η Επίτροπος διαπίστωσε ελλείψεις στα μέτρα προστασίας και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 46.500 ευρώ (€45.000 για τους φακέλους και €1.500 για τα έντυπα).

Πολιτική επικοινωνία

Η έκθεση επισημαίνει ότι για κάθε επικοινωνία από κόμματα απαιτείται ρητή και αποδείξιμη συγκατάθεση. Η ευθύνη απόδειξης βαραίνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ακόμη και όταν πρόκειται για μέλη κόμματος.

Έλεγχοι σε εκλογικά κέντρα

Στις 9 Ιουνίου 2024 έγιναν έλεγχοι σε 104 εκλογικά κέντρα για τις ευρωεκλογές και τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξετάστηκε η τήρηση της Ανακοίνωσης της Επιτρόπου, ιδίως η μη αναγραφή αριθμού ταυτότητας, ημερομηνίας γέννησης και ονόματος πατέρα στους καταλόγους που δίνονταν σε κόμματα και υποψηφίους. Οι διαδικασίες κρίθηκαν ότι τηρήθηκαν.

