Μπροστά σε μια ανακάλυψη σπουδαίας ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας, βρέθηκε συνεργείο στη διάρκεια εργασιών για τη δημιουργία πάρκου στην Επαρχία Λευκωσίας (το philenews γνωρίζει την περιοχή, η οποία δεν αποκαλύπτεται για λόγους ασφαλείας των ευρημάτων).

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, πρόκειται για μια νεκρόπολη της μέσης Εποχής του Χαλκού, η οποία βάσει των ευρημάτων εκτιμάται ότι χρονολογείται γύρω στο 2.000 π.Χ. Μάλιστα, ο χώρος αυτός δεν αποκλείεται να συσχετίζεται και με άλλα αρχαιολογικά ευρήματα της ευρύτερης περιοχής.

Η σημαντική αυτή ανακάλυψη έγινε πριν από λίγους μήνες, οπόταν και ειδοποιήθηκε το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ξεκίνησαν οι ανασκαφές, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν για αρκετό καιρό ακόμη. Αυτό διότι ως νεκρόπολη, αποτελείται από ένα ταφικό σύμπλεγμα που θυμίζει ενίοτε αστικό πολεοδομικό σχέδιο. Οι αρχαιολόγοι προχωρούν βήμα-βήμα ανοίγοντας τους τάφους, ενώ τα αρχαία αντικείμενα που εντοπίζονται απομακρύνονται από το σημείο.

Οι διασταυρωμένες πληροφορίες μας, αναφέρουν πως μαζί με τους τάφους έχουν βρεθεί διάφορα κτερίσματα (δηλαδή ταφικά δώρα) αγγεία και σκελετοί.

Το Τμήμα Αρχαιολογίας επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί προτού να ολοκληρωθούν οι ανασκαφές, μεταξύ άλλων και υπό το φόβο της σύλησης και λεηλασίας της νεκρόπολης.