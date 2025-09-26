Τη δράση λαθροθήρων αποκάλυψε έρευνα της Αστυνομίας στη Λάρνακα, όπου μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν σε χωράφι 63 αμπελοπούλια, δίκτυα για πτηνά, συσκευές αναπαραγωγής ήχων πουλιών.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε οικία και περιφραγμένο χωράφι στην επαρχία Λάρνακας.

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

· Εφτά στημένα δίκτυα παγίδευσης πτηνών

· Τρία δίκτυα παγίδευσης πτηνών, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τσάντες

· Πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου

· Οκτώ μεγάφωνα

· Τέσσερις συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων πουλιών

· 63 νεκρά αμπελοπούλια.

· Ενώ ελευθερώθηκαν από τα δίκτυα και αφέθηκαν στη φύση 343 ζωντανά πουλιά.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.