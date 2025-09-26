Τη δράση λαθροθήρων αποκάλυψε έρευνα της Αστυνομίας στη Λάρνακα, όπου μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν σε χωράφι 63 αμπελοπούλια, δίκτυα για πτηνά, συσκευές αναπαραγωγής ήχων πουλιών.
Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε οικία και περιφραγμένο χωράφι στην επαρχία Λάρνακας.
Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
· Εφτά στημένα δίκτυα παγίδευσης πτηνών
· Τρία δίκτυα παγίδευσης πτηνών, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τσάντες
· Πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου
· Οκτώ μεγάφωνα
· Τέσσερις συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων πουλιών
· 63 νεκρά αμπελοπούλια.
· Ενώ ελευθερώθηκαν από τα δίκτυα και αφέθηκαν στη φύση 343 ζωντανά πουλιά.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.