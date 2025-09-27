Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τέσσερις ύποπτοι που συνελήφθησαν για τη μαμούθ κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΥΚΑΝ, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην Κύπρο, μέλη της Υπηρεσίας, με τη συνδρομή λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, σε ομαδοποιημένο εμπορευματοκιβώτιο που έφτασε από το εξωτερικό, ύποπτο φορτίο.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε τρία φουσκωτά παιχνίδια 92 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη μεικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων, καθώς και πέντε συσκευασίες με κοκαΐνη μεικτού βάρους 5 κιλών και 300 γραμμαρίων.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, το φορτίο μεταφέρθηκε από τη Λεμεσό στην Πάφο στο πλαίσιο ελεγχόμενης παράδοσης, ενώ από την ημέρα της άφιξής του βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα, δυο Έλληνες και δυο Βούλγαροι, ηλικίας 61, 49, 47 και 22 ετών. Οι ύποπτοι θα παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις και δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέες συλλήψεις.