«Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Σταματήστε τη γενοκτονία», είναι ανάμεσα στα συνθήματα που φωνάζουν διαδηλωτές σε πορεία διαμαρτυρίας κατά του Ισραήλ που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λευκωσία.

Κόσμος όλων των ηλικιών κρατά σημαίες και πλακάτ, αρκετά από τα οποία εναντιώνονται και στις Βρετανικές Βάσεις: «Βάσεις καταστροφής και θανάτου, έξω από τον τόπο μας», αναφέρει ένα. «Οι Βρετανικές Βάσεις σε συνεργασία με το Ισραήλ διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», υπογραμμίζεται σε άλλο.

«Σταματήστε να στηρίζετε τους φόνους αθώων ανθρώπων και παιδιών», είναι ένα από τα μηνύματα που στέλνουν οι διαμαρτυρόμενοι.

Την εκδήλωση διοργανώνουν οι ομάδες United for Palestine, ΑΦΟΑ, BDS και Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, δίνοντάς της την ονομασία «Global Rally Against this supply chain of death».

Αρχικά ο κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία.

Από την πλευρά της η Αστυνομία αναφέρει πως με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Εικόνες και βίντεο: