Σε 24ωρη στάση εργασίας κατέρχονται αύριο, 29/9/2025, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας να χαρακτηρίζει την απόφαση ως βεβιασμένη.

Όπως αναφέρει ο Κλάδος Υπαλλήλων Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ, σε ανακοίνωσή του για τη λήψη μέτρων, η στάση εργασίας έρχεται ως απάντηση στον ορισμό των ΥΚΕ ως συντονιστές για της σύμβαση που αφορά τη δημιουργία ατομικών προγραμμάτων ατόμων με αναπηρία, αντί του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για Άτομα με αναπηρία (ΤΚΕΑΑ). Αναφέρει ότι ο ρόλος αυτός δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητες των ΥΚΕ.

Σημειώνοντας ότι ο Κλάδος χαιρέτισε την απόφαση για δημιουργία ατομικών προγραμμάτων ατόμων με αναπηρία, δηλώνει αντίθεση με τον συντονισμό της σύμβασης από τις ΥΚΕ, αναφέροντας ότι αυτή ήταν απόφαση που έλαβε «ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Γιάννης Νικολαΐδης, μονομερώς και άδικα».

«Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας δήλωσε, και δημόσια μέσω του υπεύθυνου τύπου του Υφυπουργείου, ότι το θέμα μεταφοράς αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στο ΤΚΕΑΑ, θα επανεξεταστεί την Δευτέρα 29/09/2025 και λάβαμε την υπεύθυνη απόφαση να δώσουμε μια ακόμα ευκαιρία στον διάλογο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΔΥ.

Προσθέτει, όμως, ότι «ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αποφάσισε να δυναμιτίσει τον διάλογο, επιλέγοντας να αγνοήσει ή/και να αδιαφορήσει για την απόφαση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας».

«Ως ΔΣ του κλάδου, με υπευθυνότητα, έχουμε ζητήσει με κάθε τρόπο όπως ο ΓΔ, εφαρμόσει τις θέσεις της ΥΦΚΠ, αναμένει τις εξελίξεις και αποκλιμακώσει την κατάσταση, δίνοντας χώρο στο διάλογο. Ωστόσο ακόμα και έως τώρα δεν διαφαίνεται από μέρους του οποιαδήποτε άλλη πρόθεση από το να τραβήξει την κατάσταση στα άκρα, βυθίζοντας το ΥΦΚΠ και τις ΥΚΕ στην κρίση και την εσωστρέφεια», συνεχίζει η ανακοίνωση, καταλήγοντας ότι γι’ αυτό ο Κλάδος οδηγήθηκε στην απόφαση για 24ωρη προειδοποιητική απεργία και εκδήλωση διαμαρτυρίας του προσωπικού στο κτήριο του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Βεβιασμένη και αδικαιολόγητη» η απεργία λέει το Υφυπουργείο

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως θεωρεί την κίνηση των συντεχνιών για 24ωρη απεργία στις 29/9/2025 «βεβιασμένη και αδικαιολόγητη», προσθέτοντας ότι «βρισκόταν σε εξέλιξη διάλογος με τις συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ και ΙΣΟΤΗΤΑ απευθείας με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας ακόμα και σήμερα, Κυριακή 28/09/2025 και υπήρχε η διαβεβαίωση ότι θα συνεχίζονταν οι προσπάθειες και την ερχόμενη εβδομάδα, τόσο με τις συντεχνίες, όσο και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς».

Επίσης, το Υφυπουργείο εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία που θα υποστούν αύριο οι εξυπηρετούμενοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, λόγω της απόφασης για απεργία των λειτουργών κοινωνικής ευημερίας.

Τέλος, καλεί τις συντεχνίες «να άρουν τα μέτρα και να προσέλθουν σε διάλογο με πνεύμα σύνεσης και συνεργασίας». Σημειώνει ότι «η ανάγκη δημιουργίας έξι ατομικών προγραμμάτων για άτομα με σοβαρή αναπηρία με ανάθεση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, θεωρούμε ότι δεν αμφισβητείται από κανένα» και ότι «η επίβλεψη του προγράμματος από ένα από τα τμήματα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, που είναι το θέμα που προκάλεσε την αντίδραση, μπορεί να επιλυθεί μόνο με διάλογο».