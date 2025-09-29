Αλλάζουν τα δεδομένα με τους καλλιτέχνες των τατουάζ και piercing, αφού τέσσερα χρόνια μετά τη ρύθμιση της αναρχίας που υπήρχε, τροποποιείται η νομοθεσία ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή προνοιών της και να ρυθμιστούν θέματα που εκκρεμούσαν.

Τα εργαστήρια δερματοστιξίας και διαπέρνησης, δηλαδή των tattoo και της επέμβασης στο ανθρώπινο σώμα, δηλαδή το piercing, θα θυμίζουν πλέον… χειρουργεία, αφού θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα είδη αποστείρωσης, θα απαγορεύεται η λειτουργία τους σε οικίες, οι καλλιτέχνες θα πρέπει να κατέχουν δίπλωμα, ενώ θα ελέγχονται για Aids, ηπατίτιδα και σύφιλη. Ανοίγει, επίσης, το επάγγελμα με τη διενέργεια εκδηλώσεων από καλλιτέχνες tattoo και piercing σε ανοικτούς χώρους, ενώ επιτρέπονται πλέον τα κινητά εργαστήρια κατόπιν άδειας. Προβλέπονται ποινές για παραβιάσεις της άδειας με δικαίωμα αναστολής λειτουργίας.

Το νομοσχέδιο που ετοίμασε το υπουργείο Υγείας και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στον «Νόμο (Ν.20(Ι)/2021) που Προβλέπει για την Εγγραφή Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και για Συναφή Θέματα». Σύμφωνα με το Υπουργείο, η αναγκαιότητα τροποποίησης του νόμου προέκυψε μετά από τετραετή εμπειρία εφαρμογής του, κατά την οποία αναδείχθηκε η ανάγκη για βελτίωση των προνοιών του νόμου για να καθίσταται αποτελεσματική η εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που εισάγονται είναι:

>> Ενίσχυση νομικής σαφήνειας με την εισαγωγή νέων ερμηνειών (όπως «αρμόδια Αρχή», «εκδήλωση», «κινητό εργαστήριο», «ειδική προσωρινή άδεια») και άλλων, για τη διευκόλυνση της ερμηνείας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου.

>> Ρύθμιση χώρων εργαστηρίων δερματοστιξίας ή και διαπέρνησης σώματος με βελτιωμένες πρόνοιες.

>> Επικαιροποίηση των υγειονομικών και τεχνικών προδιαγραφών.

>> Ενίσχυση της εποπτείας και ελέγχου για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας.

>> Αναθεώρηση των προϋποθέσεων για άσκηση επαγγέλματος δερματοστικτοποιού ή διαπερνητή σώματος, με τη δυνατότητα εναλλακτικών μορφών τεκμηρίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης τους.

>> Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των εργαστηρίων.

>> Εναρμόνιση με ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και εθνικές νομοθεσίες, π.χ. σε θέματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων, πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

>> Εισαγωγή προνοιών για ρύθμιση της λειτουργίας κινητών εργαστηρίων, διοργάνωση εκδηλώσεων και την εργασία φιλοξενούμενων επαγγελματιών από το εξωτερικό, στην Κύπρο.

>> Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός των μητρώων, με κατάργηση του Μητρώου Ασκούμενων και τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού μητρώου με υπομητρώα.

>> Καθορισμός τελών, μέσω Παραρτήματος, για την εξέταση διαφόρων αιτήσεων, όπως τις άδειες λειτουργίας και άλλες διοικητικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα παρέχεται ειδική προσωρινή άδεια από την αρμόδια Αρχή κατόπιν αίτησης αδειοδοτημένου εργαστηρίου δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος και η οποία επιτρέπει σε πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του δερματοστικτοποιού ή διαπερνητή σώματος σε άλλο κράτος-μέλος, να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοκρατίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Επίσης, θα επιτρέπεται η διοργάνωση εκδήλωσης ή συνάντησης σε ανοικτό χώρο, κατά την οποία καλλιτέχνες δερματοστιξίας ή/και διαπέρνησης σώματος, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν, σε χώρο που έχει διαμορφωθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, με στόχο την προώθηση της τέχνης της δερματοστιξίας ή/και της διαπέρνησης σώματος.

Προβλέπεται, ακόμα, κινητό εργαστήριο για παροχή υπηρεσιών δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος. Αυτό σημαίνει μεταφορικό μέσο, φορητό, κινητό ή προσωρινό κατασκευαστικό/ εμπορικό σχήμα (π.χ. τροχόσπιτο, κινητό περίπτερο, κινητές κατασκευές, αυτοκινούμενο όχημα, ρυμουλκούμενο όχημα κ.ά.) που χρησιμοποιείται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, σε εξωτερικούς χώρους ή δημόσιες εκδηλώσεις.

Αντί του ενός μητρώου που υπάρχει σήμερα θα έχουμε τέσσερα που θα αφορούν τα εγκεκριμένα εργαστήρια δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος καθώς και εγγεγραμμένων δερματοστικτοποιών και διαπερνητών σώματος.

Όχι σε σπίτια εργαστήρια για tattoo

Με το νομοσχέδιο απαγορεύεται η χρήση οικίας ή βοηθητικών ως εργαστήριο δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος. Σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας ή εάν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες περί τούτου, ετοιμάζεται από τον Έφορο Ελέγχου φάκελος με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο οποίος διαβιβάζεται στην Αστυνομία, με αίτημα αστυνομικής συνοδείας των εντεταλμένων επιθεωρητών με σκοπό την επιτόπια διερεύνηση των πληροφοριών και λήψη των απαραίτητων μέτρων, για τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας.

Η διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος ή παρόμοιας δραστηριότητας σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο απαγορεύεται, εκτός και αν έχει εξασφαλιστεί γραπτή άδεια, από την αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτή, μετά από εισήγηση του Έφορου. Για την έκδοση άδειας, ο διοργανωτής της εκδήλωσης απαιτείται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια Αρχή και να καταβάλει το νενομισμένο τέλος.

Στην περίπτωση που ένας επιθεωρητής του υπουργείου Υγείας κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται, διαπιστώσει ότι έχουν διαμορφωθεί ή επικρατούν στο εργαστήριο σοβαρές υγειονομικές ελλείψεις, παραλείψεις ή συνθήκες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πελατών, του προσωπικού ή τη δημόσια υγεία, θα μπορεί να επιβάλει την αναστολή της λειτουργίας του εργαστηρίου, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, για μία ή περισσότερες φορές, διάρκειας τεσσάρων ή λιγότερων ημερών, για εκτέλεση βελτιώσεων ή και απολυμάνσεων. Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του εργαστηρίου οφείλει κατά τον χρόνο που ισχύει η αναστολή της λειτουργίας του εργαστηρίου του, να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των λόγων, για τους οποίους επιβλήθηκε η αναστολή των εργασιών.

Εξετάσεις από HIV μέχρι και σύφιλη

Οι αδειούχοι καλλιτέχνες τατουάζ και πίερσινγκ θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό για έλεγχο για Ηπατίτιδα B & C, για HIV και για σύφιλη (VDRL ή RPR), καθώς και ακτινογραφία θώρακος. Επίσης, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικαστεί στη βάση του νόμου περί παιδικής πορνογραφίας.

Προνοείται περαιτέρω ότι αν η αίτηση αφορά σε δερματοστιξία, ο αιτητής πρέπει να κατέχει δίπλωμα από αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο από πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, σε τομέα συναφή με το αντικείμενο της αίτησης και βεβαίωση πρακτικής άσκησης διάρκειας ενός (1) έτους ως ασκούμενος δερματοστικτοποιός, από εγγεγραμμένο δερματοστικτοποιό σε αδειοδοτημένο εργαστήριο δερματοστιξίας, ή: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης 90 ωρών κανονικής φοίτησης, είτε από φορέα που έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε από αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου καθώς και βεβαίωση πρακτικής άσκησης διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών ως ασκούμενος δερματοστικτοποιός, από εγγεγραμμένο δερματοστικτοποιό σε αδειοδοτημένο εργαστήριο δερματοστιξίας.