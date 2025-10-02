Νέο πλήγμα στην παράνομη παγίδευση πουλιών καταγράφηκε την περασμένη Τρίτη στην επαρχία Αμμοχώστου, όπου σε επιχείρηση της Αστυνομίας των Βάσεων σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις εντοπίστηκε ενεργό σημείο με τέσσερα στημένα δίχτυα και δύο ηχομιμητικές συσκευές. Ο παγιδευτής συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, η συνεργασία με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, που ξεκίνησε το 2016, έχει οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα. Δεκάδες υποθέσεις παράνομης παγίδευσης κατέληξαν σε επιτυχείς καταδίκες, ενώ τα επίπεδα παγίδευσης εντός των Βάσεων μειώθηκαν κατά 90% το 2024. Υπολογίζεται ότι πέρυσι θανατώθηκαν περίπου 92.000 πουλιά, έναντι 880.000 το 2016, όταν η παράνομη δραστηριότητα βρισκόταν στο ζενίθ της.

Οι οργανώσεις ευχαρίστησαν την Αστυνομία των Βάσεων για τη συνεχή συνεργασία, αλλά προειδοποίησαν ότι η χαλάρωση των ελέγχων μπορεί να οδηγήσει ξανά σε επικίνδυνη αύξηση της παγίδευσης. Κάλεσαν, παράλληλα, και τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να ακολουθήσουν το ίδιο αποτελεσματικό μοντέλο επιβολής του νόμου, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην παράνομη αυτή πρακτική.