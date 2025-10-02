Την ποινική δίωξη του 24χρονου ο οποίος εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στην Αγλαντζιά, με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου από τον Άγιο Δομέτιο, εισηγήθηκε η Αστυνομία στον φάκελο της υπόθεσης σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.

Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας και θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση, δεν γίνεται λόγος για σύλληψη του 24χρονου, αλλά για ποινική δίωξη, εάν και εφόσον η Νομική Υπηρεσία ανάψει το πράσινο φως.

Οι συνθήκες

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του τροχαίου, υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος Κυριάκος κινείτο στη λεωφόρο Λάρνακος και είχε κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου προς τη Λευκωσία. Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε όταν επιχείρησε στροφή στα δεξιά. Το αυτοκίνητο του 24χρονου, που είχε προτεραιότητα, φέρεται να είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και ακολούθησε η μοιραία σύγκρουση.

Οι διαστάσεις

Το τροχαίο έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Πέραν του προφανούς, της τραγικής απώλειας ενός νέου ανθρώπου, επανέφερε στο προσκήνιο την αλόγιστη οδήγηση και ειδικότερα τις παραστάσεις των περίοικων στην Αγλαντζιά, οι οποίοι προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια την Αστυνομία για κούρσες θανάτου νεαρών στη λεωφόρο Λάρνακας, εγείροντας θέμα δημόσιας ασφάλειας.

Ο 24χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο, είχε στο ενεργητικό του αριθμό τροχαίων παραβάσεων που συνθέτουν το προφίλ ατόμου, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το εν λόγω άτομο είχε εντοπιστεί από την Αστυνομία και ελέγχθηκε για υποθέσεις που αφορούν τροχαία αδικήματα.

Ενδεικτικό είναι ρεπορτάζ «Φ» τον Αύγουστο του 2024, που κατέγραφε τα όσα διαδραματίζονται στη λεωφόρο Λάρνακος. Τότε αρμόδιος αξιωματικός δήλωνε στην εφημερίδα μας ότι στήνονται μόνο κινητές κάμερες στο σημείο, ενώ για τη συγκεκριμένη λεωφόρο είχε αναφέρει ότι δεν θεωρείται μελανό σημείο και ότι τα περισσότερα ατυχήματα είναι μικρά, χωρίς ανθρώπινες απώλειες.