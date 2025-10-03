Ετοιμάζονται για επίθεση Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων και Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου κάνοντας λόγο για εμπαιγμό τους από την Κυβέρνηση αλλά και για αθέτηση των όσων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε περιλάβει στο προεκλογικό του πρόγραμμα και αφορούν την στήριξη του Κράτους προς τα άτομα με αναπηρίες.

Μάλιστα οι δύο φορείς, παρουσιάζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε λήψη δυναμικών μέτρων, μεταξύ των οποίων, και η πραγματοποίηση πορείας και εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν μετατραπεί σε «μπαλάκι» μεταξύ Προεδρικού και υπουργείου Οικονομικών.

«Αφού οι μέχρι τώρα προσπάθειες μας δεν έχουν αποδώσει και αφού δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση από πλευράς της Κυβέρνησης για πραγματική στήριξη των ανθρώπων που την χρειάζονται, θα πάρουμε τα τροχοκαθίσματα και την αναπηρία ή την ασθένεια του ο καθένας και θα πάμε έξω από το Προεδρικό», ανέφερε στον «Φ» η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ Θέμιδα Ανθοπούλου.

«Ως οργανωμένοι ασθενείς και ως ΟΣΑΚ, από τη στιγμή που εκατοντάδες μέλη μας, λόγω των παθήσεων τους είναι ταυτόχρονα και άτομα με αναπηρία και επηρεάζονται, δεν μπορούμε παρά να συμπορευθούμε με την ΚΥΣΟΑ», ανέφερε από πλευράς του ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος υποδεικνύοντας ότι «οι αριθμοί, όπως φθάνουν κοντά μας δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις μισές από τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη».

Όταν οι αρχικοί υπολογισμοί «έφθαναν τα €600 εκατ. αναγνωρίστηκε ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να υιοθετηθεί από καμία Κυβέρνηση και πέσαμε στα €253 εκατ. σε βάθος πενταετίας. Με πιο αυστηρούς υπολογισμούς και βάσει και των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας πέσαμε στα €146 εκατ. και τώρα μιλάμε για γύρω στα €50 μόνο εκατομμύρια σε βάθος τριετίας. Δεν μπορούμε παρά να αντιδράσουμε», ανέφεραν οι δύο πρόεδροι.

Χθες, ΚΥΣΟΑ και ΟΣΑΚ πραγματοποίησαν μεταξύ τους συνάντηση και αφού ανέλυσαν τα δεδομένα γύρω από το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αλλά και γύρω από τα όσα έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες και αφορούν την μεταρρύθμιση στον συγκεκριμένο τομέα, αποφάσισαν ότι θα προχωρήσουν σε κοινές δράσεις προκειμένου να αλλάξουν οι αποφάσεις της Κυβέρνησης.

Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, ενώ τα δεδομένα και οι πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο ανέρχονται «με τους πιο αυστηρούς υπολογισμούς στα €250 εκατ. και ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δεσμευτεί για αποδέσμευση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τα επιδόματα αναπηρίας, τα ποσά που το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε για τον προϋπολογισμό του 2026 δεν αγγίζουν καν τα €30 εκατ.».

Μόνο η αποδέσμευση του Ε.Ε.Ε. από τα επιδόματα, αναφέρθηκε, υπολογίζεται ότι θα κοστίσει €60 εκατ. και πλέον τη στιγμή που το συνολικό ποσό που η Κυβέρνηση προτίθεται, σύμφωνα με την πληροφόρηση της οποίας έτυχαν οι δύο φορείς, να διαθέσει σε βάθος τριετίας κυμαίνεται γύρω στα €50 εκατ. για ολόκληρη τη μεταρρύθμιση.

Η ΚΥΣΟΑ το προηγούμενο διάστημα είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και με την υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και τον υπουργό Οικονομικών και όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντηση, το αναπηρικό κίνημα έχει γίνει «μπαλάκι» μεταξύ Προεδρικού και υπουργείου Οικονομικών με τις δύο πλευρές να δείχνουν η μια την άλλη για τα κονδύλια που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Οι δύο φορείς προγραμματίζουν να δημοσιοποιήσουν τις θέσεις τους στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που θα δοθεί κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προϋπολογισμού του 2026 από τον υπουργό Οικονομικών στη Βουλή.