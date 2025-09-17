Την ανάγκη να τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο υπογραμμίζει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΣΑΚ αναφέρει ότι ένα από τα βασικά κενά στο κυπριακό σύστημα υγείας είναι η απουσία σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που να κατοχυρώνει την ασφάλεια των ασθενών και να θεσπίζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου.

Ο ρόλος του Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής Τεκμηρίωσης

Η ΟΣΑΚ τονίζει τη σημασία του Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής Τεκμηρίωσης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη διαμόρφωση και εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών βασισμένων σε τεκμηριωμένα δεδομένα.

«Μέσα από τη συστηματική αξιολόγηση της κλινικής πρακτικής, την υιοθέτηση ενιαίων προτύπων και την καθιέρωση μηχανισμών παρακολούθησης, το Ινστιτούτο μπορεί να θωρακίσει την ασφάλεια των ασθενών, να ενισχύσει την ποιότητα της διάγνωσης και της θεραπείας και να εδραιώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα υγείας», σημειώνει.

Το μήνυμα του ΠΟΥ για το 2025

Με φετινό μήνυμα «Ασφαλής φροντίδα για κάθε νεογνό και κάθε παιδί» και σύνθημα «Ασφάλεια για τους ασθενείς από την πρώτη στιγμή!», ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ποιότητα της φροντίδας από τα πρώτα βήματα της ζωής.

«Τα νεογνά και τα παιδιά αποτελούν ευάλωτες ομάδες με αυξημένες ανάγκες και ευαισθησίες, γεγονός που καθιστά την ασφαλή φροντίδα θεμελιώδη υποχρέωση κάθε συστήματος υγείας», τονίζει η ΟΣΑΚ.

Κάλεσμα για συνεργασία

Η ΟΣΑΚ καλεί την Πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, τον ΟΑΥ, τον ΟΚΥπΥ, τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, τους επαγγελματίες και τις οργανώσεις ασθενών να συνεργαστούν στην ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων των ασθενών. Υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη και βασική προϋπόθεση για μια δίκαιη και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

ΚΥΠΕ