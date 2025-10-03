Την ανάγκη άμεσης επένδυσης στα δίκτυα ύδρευσης των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, τονίζοντας ότι η μείωση των απωλειών νερού θα προστατεύσει τον πολύτιμο φυσικό πόρο, θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ και θα μειώσει το κόστος για τους πολίτες.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Καρούσος επικαλείται στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία την τριετία 2021–2023 χάθηκαν από τα δίκτυα ύδρευσης 48,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Με τιμή αγοράς 0,82 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, το ποσό αντιστοιχεί σε σχεδόν 40 εκατ. ευρώ – δηλαδή πάνω από 13 εκατ. ευρώ τον χρόνο – που πλήρωσαν οι πολίτες για νερό που δεν κατέληξε ποτέ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνει, οι απώλειες αντιστοιχούν στο 42% της χωρητικότητας του φράγματος του Κούρρη ή σχεδόν στο 93% του φράγματος Ασπροκρέμμου. Αν συμπεριληφθούν και οι απώλειες στην άρδευση, ο συνολικός όγκος ξεπερνά τα 200 εκατ. κ.μ. ετησίως, ποσότητα μεγαλύτερη από τη συνολική χωρητικότητα των δύο μεγαλύτερων φραγμάτων της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου υποστηρίζει ότι, αντί να επενδύονται ποσά στην αναβάθμιση των δικτύων, οι απώλειες μετακυλίονται ξανά στους πολίτες. Υπενθυμίζει ότι η Κυβέρνηση είχε αναγνωρίσει την ανάγκη υλοποίησης έργων μέσω του «Προγράμματος 28 Δράσεων για την αντιμετώπιση της ανομβρίας και λειψυδρίας», ωστόσο η πρόοδος παραμένει περιορισμένη.

Ο κ. Καρούσος αναφέρει ότι έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη την προώθηση δύο κρίσιμων έργων: τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση απωλειών ύψους 1,6 εκατ. ευρώ – από τα συνολικά 8 εκατ. που είχαν εξαγγελθεί – καθώς και την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού Αγίας Νάπας, ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, έργο που χαρακτηρίστηκε κατεπείγον από τους συμβούλους του Υπουργείου Γεωργίας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, «παρά τις γραπτές διαβεβαιώσεις, η Κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς και πότε θα εκταμιευτούν τα κονδύλια», ενώ το κονδύλι για έξυπνους μετρητές που είχε εγκριθεί το 2021 «εξαφανίστηκε», αφήνοντας την Αμμόχωστο τη μοναδική επαρχία χωρίς καμία χρηματοδότηση.

«Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία και να επενδύσει στα δίκτυα ύδρευσης των ΕΟΑ. Μια τέτοια απόφαση θα οδηγήσει σε εκατομμύρια ευρώ εξοικονομήσεις, θα προστατεύσει έναν πολύτιμο φυσικό πόρο και θα μειώσει το κόστος για τους πολίτες», καταλήγει ο κ. Καρούσος, υπογραμμίζοντας ότι ο περιορισμός των απωλειών σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, επάρκεια για τη γεωργία και βιώσιμη διαχείριση του νερού.

ΚΥΠΕ