Μια πρωτοφανή υπόθεση αντιμετώπισαν μέλη του Τμήματος Τελωνείων, τα οποία κατέληξαν να μιλούν τηλεφωνικώς με έναν «νεκρό».

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε έλεγχο στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου σε αυτοκίνητο που οδηγούσε μια αλλοδαπή.

Εντοπίστηκαν κούτες με τσιγάρα και μικρή ποσότητά καπνού, με τη γυναίκα να αναφέρει στις Αρχές πως το αυτοκίνητο ανήκει στον σύζυγό της, ο οποίος έχει πεθάνει.

Ωστόσο, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, όπου οι λειτουργοί έκαναν προσπάθεια να μιλήσουν με τον ιδιοκτήτη. «Τον κάλεσαν στο τηλέφωνο που είχε στα έγγραφα και προς έκπληξή τους ο “πεθαμένος” τους απάντησε», ανέφερε.