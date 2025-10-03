Οι όχι και τόσο συχνές εμφανίσεις μεγάλων κρουαζιερόπλοιων στην Κάτω Πάφο, συνεπεία της έλλειψης υποδομών, είναι φυσικό να συνιστούν είδηση για τους ανθρώπους της Πάφου όταν γίνονται.

Όπως η σημερινή έλευση του Explora, ενός εκ των πλέον σύγχρονων, πολυτελών και μεγάλων κρουαζιερόπλοιων που πλέουν στις θάλασσες. Το θηριώδες πλωτό παλάτι με τους πέραν των 750 επιβατών και 500 εργαζομένων, αγκυροβόλησε στα ανοιχτά του λιμενίσκου της Κάτω Πάφου ενωρίς το πρωί και αφού οι επιβάτες βγήκαν στη στεριά με την βοήθεια ταχύπλοων που διαθέτει το κρουαζιερόπλοι, πέρασαν την μέρα τους στην πόλη και επαρχία.

Η σημερινή έλευση του κρουαζιερόπλοιου έδωσε ξανά την ευκαιρία σε παράγοντες της Πάφου και επαγγελματίες της τουριστικής περιοχής, να κάνουν λόγο για τις απουσίες υποδομών που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού αυτής της κλίμακας και στην Πάφο.