Η επικείμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026 από την Κυπριακή Δημοκρατία, στάθηκε αφορμή να συντηρηθούν και μνημεία τα οποία θα φιλοξενήσουν διάφορες εκδηλώσεις. Ένα από αυτά είναι και η οικία του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου το οποίο έχει να συντηρηθεί πλήρως εδώ και δεκαετίες. Κάποιες εργασίες που έχουν εκτελεστεί κατά καιρούς ήταν περιορισμένης κλίμακας.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το τελευταίο διάστημα, ειδικά το ξύλινο μπαλκόνι, το οποίο βρίσκεται πάνω από την είσοδο της οικίας, παρουσίαζε εικόνα επικινδυνότητας, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους, συνέβαλε και στην απόφαση ανακαίνισης του κτηρίου.

Το κτήριο έχει περιβληθεί με προστατευτικό υλικό το οποίο στηρίζεται σε σκαλωσιές ώστε να εκτελεστούν εργασίες χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμό διερχομένων. Η ανακαίνιση στην παρούσα φάση θα είναι εκτεταμένη και θα καλύψει τόσον τις εξωτερικές όψεις του κτηρίου όσον και το εσωτερικό του αρχοντικού.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Γιώργος Γεωργίου, το αρχοντικό θα είναι έτοιμο εγκαίρως, ώστε να αξιοποιηθεί για διάφορες εκδηλώσεις της κυπριακής προεδρίας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων τελεί υπό διαμόρφωση και ήδη το Τμήμα ενημέρωσε εδώ και μήνες τα διάφορα Τμήματα της κυβέρνησης για το γεγονός ότι το κτήριο προσφέρεται, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για αξιοποίηση του για διάφορες εκδηλώσεις. Οι κρατήσεις για τις εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα.

Σημειώνεται, πως εκδηλώσεις προγραμματίζονται και σε άλλα μνημεία καθώς και σε κτήρια τα οποία δεν υπάγονται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Όπως αναφέρεται και σε σχετικό ενημερωτικό υλικό του Δήμου Λευκωσίας, το αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου ήταν το σπίτι του δραγουμάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου και της οικογένειας του, όπου έζησε μεταξύ του 1793 και 1808. Ο δραγουμάνος ήταν ο διερμηνέας μεταξύ του χριστιανικού πληθυσμού και του Οθωμανού κυβερνήτη. Το αρχοντικό είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της Κυπριακής αστικής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα και σήμερα είναι ανοικτό στο κοινό σαν μουσείο.

Πρόκειται για μεγάλο διώροφο, πετρόκτιστο σπίτι, στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας (Οδός Πατριάρχου Γρηγορίου 20) και βρίσκεται πλησίον της Αρχιεπισκοπής. Στην ίδια οδό έχουν ανακαινιστεί και άλλα κτήρια τα οποία αναβάθμισαν την περιοχή στο σύνολό της.

Το σπίτι αποτελείται από τρεις πτέρυγες, σε σχήμα «Π» γύρω από μια εσωτερική αυλή περιτριγυρισμένη από προστώο. Η κύρια είσοδος βρίσκεται στη βόρεια πλευρά και οδηγεί σε δύο δωμάτια. Τον ορθογώνιο προθάλαμο στην ανατολική πτέρυγα στο ισόγειο μάλλον τον χρησιμοποιούσαν για στάβλο και οδηγούσε σε μια δεύτερη αυλή. Η κουζίνα, το μπάνιο, δύο αποθήκες και η σκάλα που οδηγεί στο πάνω πάτωμα βρίσκονται στη δυτική πτέρυγα. Από τα πολλά δωμάτια του πάνω ορόφου το πιο σημαντικό είναι αυτό με τα οικογενειακά κειμήλια καθώς και το δωμάτιο που η οικογένεια δεχόταν τους ξένους της (οντάς). Στο συγκεκριμένο δωμάτιο διατηρούνται αρκετές από τις ζωγραφικές διακοσμήσεις του. Η μεγάλη κεντρική αίθουσα διαθέτει ένα κλειστό μπαλκόνι που βλέπει στην κεντρική είσοδο του σπιτιού. Στο σπίτι απονεμήθηκε το 1988, το βραβείο Europa Nostra.