Προ των πυλών η απαγόρευση πώλησης σκύλων και γατών σε pet shops, κάτι το οποίο η κυπριακή νομοθεσία (Κ.Δ.Π. 95/2021) επιτρέπει, όπως υποδεικνύει ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος σημειώνει, πως με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2023, η εκτιμώμενη αξία των πωλήσεων στην ΕΕ ανερχόταν σε €1,3 δισ. ετησίως.

Οι αλλαγές επέρχονται με την ετοιμασία πανευρωπαϊκού πλαισίου για την ευημερία και ιχνηλασιμότητα σκύλων και γάτων. Όπως εξηγεί ο κ. Θεοπέμπτου, η πρόταση αποτελεί Κανονισμό οπόταν θα εφαρμόζεται, ως έχει, σε όλη την ΕΕ. Με αυτόν θεσπίζονται ελάχιστα πρότυπα για εκτροφεία, καταστήματα πώλησης ζώων και καταφύγια για τα οποία στην Κύπρο υπάρχουν ήδη Κανονισμοί, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται.

Ο κ. Θεοπέμπτου αναφέρει, πως ο προτεινόμενος Κανονισμός θεσπίζει την υποχρεωτική σήμανση με microchip σε σκύλους και γάτους και την υποχρεωτική καταχώριση σε “εθνικά μητρώα” που θα «μιλούν» μεταξύ τους σε επίπεδο ΕΕ.

Οι αλλαγές που συζητιούνται στην ΕΕ είναι:

1. Ο καθορισμός ελάχιστων προτύπων ευημερίας για εγκαταστάσεις: χώρους, φωτισμός, αερισμός, πρόσβαση σε νερό/τροφή, κοινωνικοποίηση, κανόνες αναπαραγωγής και περιορισμοί σε οδυνηρές πρακτικές. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά, με ετήσια κτηνιατρική επίσκεψη και τήρηση αρχείων.

2. Ταυτοποίηση & μητρώα: κάθε σκύλος και γάτα πρέπει να φέρει microchip και να είναι εγγεγραμμένος/η σε εθνική βάση πριν τεθεί στην αγορά. Οι βάσεις δεδομένων θα γίνουν διαλειτουργικές σε όλη την ΕΕ για να εντοπίζεται εύκολα η προέλευση και οι μεταβιβάσεις από όλες τις χώρες της ΕΕ.

3. Διαδικτυακές αγγελίες: θα συσταθεί δωρεάν ευρωπαϊκό σύστημα επαλήθευσης της ταυτοποίησης/εγγραφής, ώστε ο ενδιαφερόμενος να ελέγχει ότι το ζώο είναι νόμιμα δηλωμένο πριν αγοράσει ή υιοθετήσει. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με εκτελεστικές πράξεις.

4. Εισαγωγές από τρίτες χώρες: ενισχύονται οι κανόνες για να μπαίνουν στην αγορά της ΕΕ μόνο ζώα που προέρχονται από ισοδύναμες συνθήκες ευζωίας και φέρουν microchip.