Για πρώτη φορά εισάγονται προγράμματα θεραπευτικής αντιμετώπισης δραστών για σεξουαλικής φύσεως αδικήματα, ενώ παράλληλα αυστηροποιείται το πλαίσιο εποπτείας όσων έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικής φύσεως αδικήματα και έχουν αποφυλακιστεί.

Αυτά προβλέπουν οι σχεδιασμοί του υπουργείου Δικαιοσύνης όπως περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος κατατέθηκε την περασμένη βδομάδα στη Βουλή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, υπάρχει σχεδιασμός και εφαρμογή του νέου πλάνου αστυνόμευσης, με στόχο την ενδυνάμωση του αισθήματος προστασίας και ασφάλειας των πολιτών. Συγκεκριμένα, μέσα στο πλαίσιο των υφιστάμενων επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Αστυνομίας σχεδιάζονται και λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα τα οποία ενισχύουν την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, βελτιώνουν τη λειτουργία, την παρουσία και την αποτελεσματικότητα της όπως:

Ενίσχυση του αριθμού των μελών της Αστυνομίας που εργάζονται στην πρώτη γραμμή

Ενίσχυση της αστυνόμευσης στις πόλεις και τα προάστια με την ανάπτυξη πεζών και μηχανοκίνητων περιπόλων, συμπεριλαμβανομένων και στατικών ελέγχων

Αυτονόμηση και ενίσχυση στελέχωσης της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΥΔΑΠ)

της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΥΔΑΠ) Ενίσχυση της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (ΥΔΟΕ) για εντατικοποίηση των οικονομικών ερευνών για εντοπισμό και κατάσχεση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες,

Σύσταση ενός νέου κλιμακίου ανακριτών με εξειδικευμένες γνώσεις, για οικονομικό έλεγχο ατόμων που δεν έχουν δώσει αφορμή με την έννοια διάπραξης γενεσιουργού αδικήματος, πλην όμως φαίνεται να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα έσοδα τα οποία δηλώνουν προς το κράτος.

Σύσταση μόνιμων αντιοχλαγωγικών ομάδων στην ΜΜΑΔ.

Όσον αφορά στην πρόληψη της τρομοκρατίας, αναφέρεται ότι η ορθή διαχείριση και ανάλυση των πληροφοριών αποτελούν νευραλγικό σημείο για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν βρίσκεται στο στόχαστρο των τρομοκρατών, και θεωρείται χώρα χαμηλού κινδύνου, αλλά είναι δυνατόν σημεία διεθνούς ενδιαφέροντος εντός του εδάφους της να αποτελέσουν στόχο. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, η αστάθεια και η έλλειψη στοιχειώδους ασφάλειας σε χώρες της Μέσης Ανατολής, οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η παρουσία των βρετανικών βάσεων και άλλων δυτικών συμφερόντων στην Κύπρο, καθώς και η ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ έχουν αυξήσει το επίπεδο της εν λόγω απειλής. Ταυτόχρονα η Κύπρος γεωγραφικά γειτνιάζει με χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, η Τουρκία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής που δρουν εξτρεμιστικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις.

Όσον αφορά στην υποστήριξη και ενθάρρυνση δραστηριοτήτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βίας και παραβατικότητας, προβλέπεται η ενίσχυση δράσεων ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία, προώθηση νομοσχεδίου για ποινικοποίηση διασποράς ψευδών ειδήσεων (fake news), εφαρμογή του θεσμού των Επιμελητών Ανηλίκων στη βάση του Περί Παιδιών σε σύγκρουση με τον Νόμο, Νόμου 55(Ι)/2021 και ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για θέματα ΛΟΑΤΚΙ.

Σύμφωνα με στοιχεία από το μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων, στις 30/05/2024 εκκρεμούσαν 297.683 εντάλματα προστίμου για το συνολικό ποσό των €358.710.017. Τα μεγαλύτερα ποσά ενταλμάτων αφορούν σε οφειλές στις κοινωνικές ασφαλίσεις και ακολουθούν οι ιδιωτικές ποινικές, τα διάφορα ποινικά αδικήματα, οι τροχαίες παραβάσεις, οι οφειλές δημαρχείου, τα αστικά χρέη, τα εντάλματα διατροφής και οι μικροπαραβάσεις.