Δύο ποινικούς ανακριτές θα διορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, σε σχέση με τα επεισόδια έξω από το υπουργείο Εξωτερικών.

Για το θέμα, η Αρχή έχει δεχθεί αρκετά παράπονα από διαδηλωτές που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της Γάζας, που αφορούν χρήση υπέρμετρης βίας από μέλη της Αστυνομίας. Ήδη ο πρόεδρος της ΑΑΔΙΠΑ, Ανδρέας Πασχαλίδης, έχει αποστείλει επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα με την οποία ζητεί την έγκριση για τον διορισμό δύο ποινικών ανακριτών, οι οποίοι θα διερευνήσουν τυχόν ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα εκ μέρους μελών της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι καταγγελίες πολιτών συνοδεύονται σε κάποιες περιπτώσεις και από οπτικοακουστικό υλικό που κατά τους ισχυρισμούς τους, δείχνουν τη βία που ασκήθηκε από αστυνομικά όργανα εναντίον τους. Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε τυχόν υπέρβαση καθήκοντος από μέλη της Αστυνομίας με τη χρήση υπέρμετρης βίας, ενώ δεν αποκλείεται αν αυτό ζητηθεί από εμπλεκόμενους, να εξεταστεί και κατά πόσον τα παράπονα είναι ψευδή, αφού στη βάση της πρόσφατης νομοθεσίας, αυτό θεωρείται ως ποινικό αδίκημα.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια αυθόρμητης διαμαρτυρίας για τη Γάζα. Αρκετοί διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν άδικη και υπέρμετρη βία εκ μέρους μελών της Αστυνομίας, με το σπρώξιμό τους από τον δρόμο ώστε να ελευθερωθεί και να μετακινηθούν σε πεζοδρόμιο, καθώς και για τη χρήση σπρέι πιπεριού, όλα χωρίς πρόκληση.