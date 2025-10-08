Μπορεί στο Αεροδρόμιο Πάφου να επήλθε η ομαλότητα λόγω της αφαίρεσης των τσιμεντένιων διαχωριστικών, σε αυτό της Λάρνακας, ωστόσο, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Παρά το γεγονός ότι αποφασίστηκε πως δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για εφαρμογή των έκτακτων μέτρων ασφάλειας που λήφθηκαν πριν από δύο χρόνια, λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ, δεν μπορεί ν’ ανοίξει ακόμη ο δρόμος των αφίξεων στη Λάρνακα.

Όπως εξήγησε στον «Φ» ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, ο χώρος των αφίξεων είναι πλέον εργοτάξιο λόγω των έργων επέκτασης του αεροδρομίου, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027. «Το ευχάριστο είναι πως μετά από δύο χρόνια που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μπορούμε να πούμε πως ο κίνδυνος έχει εκλείψει, όπως και οι λόγοι για τους οποίους περιορίστηκε η διακίνηση μπροστά από τις εισόδους των αεροδρομίων. Γι’ αυτό στην Πάφο έχουμε αφαιρέσει τα τσιμεντένια διαχωριστικά. Θα κάναμε το ίδιο και στη Λάρνακα, όμως, στο παρόν στάδιο χρησιμοποιείται από τη Hermes ως μέρος του εργοταξίου. Μόλις αυτό είναι εφικτό θα επαναφέρουμε, όμως, την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο στην αρχική κατάσταση», σημείωσε. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Βαφεάδη, αναμένεται να γίνει κοντά στο τέλος ολοκλήρωσης των εργασιών.

Κληθείς ν’ αναφέρει εάν μέχρι τότε θα ληφθούν κάποια μέτρα, ώστε σε περιόδους αιχμής να μην παρατηρείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, απάντησε καταφατικά. «Τα προβλήματα με τη συμφόρηση υπάρχουν τόσο στον εξωτερικό, όσο και στον εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου. Και για τις δύο περιοχές επεξεργαζόμαστε κάποιες λύσεις για να βοηθήσουμε την κατάσταση και ελπίζω να έχουμε ν’ ανακοινώσουμε κάτι σύντομα. Νομίζω θα είναι πιο απλό και πιο γρήγορο να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα στον χώρο πρόσβασης των οχημάτων, κάτι για το οποίο θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα μια συζήτηση με τη Hermes Airports», πρόσθεσε, υποδεικνύοντας πως είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή ν’ ανακοινωθούν μέτρα.

Ο χώρος των αφίξεων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας παραμένει κλειστός από τον Οκτώβριο του 2023. Γι’ αυτό τον λόγο όσοι σπεύδουν για να αφήσουν ή να παραλάβουν επιβάτες χρησιμοποιούν τον δρόμο των αναχωρήσεων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μεγάλες ουρές οχημάτων και ταλαιπωρία, ειδικότερα σε περιόδους αιχμής.