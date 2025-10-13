Προκηρύχθηκε η Τρίτη φάση (Γ) του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, ο οποίος θα εκτείνεται από την Ανθούπολη μέχρι και την κοινότητα Ανάγυα, μήκους 9,4 χιλιομέτρων, που αποτελεί μέρος του Περιμετρικού, μήκους 32 χιλιομέτρων.

Ο διαγωνισμός της «Φάσης Γ» προκηρύχθηκε στις 10 Οκτωβρίου και ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2025.

Το έργο αφορά σε νέες χαράξεις αυτοκινητόδρομων (συνολικού μήκους περίπου 9,4 χλμ.), με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και διαχωριστική υπερυψωμένη νησίδα πλάτους 2,60 μ. και με ανοίγματα έκτακτης ανάγκης στην νησίδα.

Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός πλήρους ανισόπεδου κόμβου τύπου «cloverleaf» στο σημείο διασταύρωσης των δύο αυτοκινητόδρομων (Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας, και αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου). Περιλαμβάνεται επίσης και η κατασκευή τριών ανισόπεδων και ενός ισόπεδου κυκλικού κόμβου, μίας κοιλαδογέφυρας συνολικού μήκους 200 μ. περίπου, πέντε άνω διαβάσεων και δώδεκα κάτω διαβάσεων (σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο) και συνδετήριων δρόμων του τοπικού δικτύου σε αντίστοιχες θέσεις.

Παράλληλα, στον άξονα του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας στο νοτιοανατολικό όριο του έργου, γίνεται σύνδεση με την υπό κατασκευή Φάση Β3 του αυτοκινητόδρομου. Στο έργο εντάσσεται επίσης και η επέκταση της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου στη Λακατάμια, μήκους 1.150 μ., η οποία διαλαμβάνει τετράιχνο δρόμο συνολικού πλάτους 24,5 μ. με κεντρική υπερυψωμένη νησίδα πλάτους 4,5 μ. και πεζοδρόμια πλάτους 3,0 μ., όπως επίσης και τρεις ισόπεδους κυκλικούς κόμβους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, και ως κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 40 μήνες, ενώ η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων ορίστηκε στους 18 μήνες. Η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2026.

Το εκτιμώμενο κόστος του έργου είναι €95.000.000 εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» με ποσό συγχρηματοδότησης της τάξης των €43,4εκ.

Πρόκειται για έργο τεχνικό που κατατάσσεται στην Α΄ Τάξη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Ο Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας αποτελεί μέρος του προβλεπόμενου εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου και αναπόσπαστο τμήμα του Κεντρικού Δικτύου (Core Network) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (Trans- European Transport Network).

Το γενικό Έργο αφορά αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, συνολικού μήκους 32 χλμ., που θα συνδέει τους αυτοκινητόδρομους που καταλήγουν στη Λευκωσία (Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Τροόδους και Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Παλαιχωρίου) και θα δρα ως παρακαμπτήριος για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Λευκωσίας, εξυπηρετώντας δεκάδες Δήμους και Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας.

Ανάμεσα στα οφέλη από την κατασκευή του Περιμετρικού, περιλαμβάνονται: