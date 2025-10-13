Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα αίτημα της Ντόριας Βαρωσιώτου στο πλαίσιο της ένστασής της για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να τερματίσει τις υπηρεσίες της ως επαρχιακού Δικαστού.

Η κ. Βαρωσιώτου μέσω του δικηγόρου της Αχιλλέα Δημητριάδη είχε αιτηθεί όπως εκδοθεί διάταγμα αναστολής της εκδίκασης της ένστασης, μέχρι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδώσει προκαταρκτική απόφαση για ερώτημα το οποίο παρέπεμψε ενώπιόν του.

Με αυτό το προδικαστικό αίτημα επιχειρείτο να ξεκαθαριστεί αν ο τερματισμός των υπηρεσιών της παραβιάζει τις αρχές της ανεξαρτησίας και ισοβιότητας των δικαστών.

Το ερώτημα, όπως καταγράφεται στην αίτηση του δικηγόρου της, έχει ως ακολούθως:

«Έχουν το Άρθρο 19, πρώτη παράγραφος, δεύτερο εδάφιο της ΣΕΕ, σε συνδυασμό με το Άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια ότι υφίσταται παραβίαση των αρχών της ανεξαρτησίας και/ή ισοβιότητας και/ή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και/ή έννομης προστασίας των Δικαστών όταν:

(α) Είναι επιτρεπτό Δικαστής να διορίζεται σε μόνιμη θέση για δοκιμαστική περίοδο, ελλείψει σχετικού εθνικού νομοθετικού πλαισίου;

(β) Τερματίζονται οι υπηρεσίες Μόνιμου Δικαστή κατ’ επίκληση εκπνοής της προαναφερθείσας δοκιμαστικής περιόδου, συνοπτικά και χωρίς να τηρηθεί η πειθαρχική διαδικασία ή λόγοι τερματισμού που ισχύουν για τους υπόλοιπους Δικαστές;».