Το 2022 στο τιμόνι κάθονταν 70.343 ηλικιωμένοι από 70 ετών και άνω, αριθμός που αναλογεί στο 10,5% του συνόλου των οδηγών. Από αυτούς, ενεπλάκησαν σε οδικές συγκρούσεις 58 οδηγοί (7,2%), από τους οποίους την ευθύνη είχαν οι 32.

Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρθηκαν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής κατά τη διάρκεια συζήτησης για τους ηλικιωμένους οδηγούς, οι οποίοι καταγγέλλεται πως καλούνται να πληρώσουν ασφάλειες χρυσάφι. Με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των οδηγών από 70 και άνω και την αποφυγή περιστατικών αισχροκέρδειας, η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου, με πρόστιμα που φτάνουν έως και τις €100.000 σε βάρος των ασφαλιστικών εταιρειών. Ωστόσο, εκφράστηκαν διαφωνίες για τις εν λόγω προτάσεις.

Η πρώτη πρόταση νόμου απαγορεύει σε ασφαλιστική εταιρεία την άμεση ή έμμεση διάκριση σε βάρος προσώπου 70 ετών και άνω κατά τη σύναψη, ανανέωση ή τιμολόγηση ασφαλιστικής σύμβασης. Επιπλέον, η ασφαλιστική εταιρεία δεν δύναται να χρησιμοποιεί την ηλικία ενός οδηγού ως το μοναδικό ή αποκλειστικό κριτήριο για τη σύναψη σύμβασης ή για την επιβολή δυσμενών όρων. Η ασφαλιστική επιχείρηση, επίσης, δεν δύναται να διαφοροποιεί ή να μεταβάλει το ασφάλιστρο στους άνω των 70 ετών, εκτός και εάν η διαφοροποίηση των ασφαλίστρων βασίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν τον κίνδυνο που υπάρχει. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως €100.000 στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Στη δεύτερη πρόταση νόμου προβλέπεται πως ο ασφαλιστής δεν δύναται να αρνηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης χωρίς να παρέχει επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, η οποία να διαβιβάζεται σε αυτόν γραπτώς. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο έως και €3.500.

Με την έναρξη της συζήτησης του θέματος, το οποίο εξετάζεται για πολλοστή φορά στη Βουλή, η κ. Ατταλίδου αναφέρθηκε στις δύο προτάσεις νόμου επικαλούμενη στοιχεία που κατατέθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους και τα οποία αναδεικνύουν διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων οδηγών.

Ειδικότερα, στοιχεία του περασμένου Μαΐου που απέστειλε στη Βουλή ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, ανέφεραν πως ο αριθμός των εγγεγραμμένων οδηγών άνω των 70 για το 2022 ανήλθε σε 70.343 (10,5%), ενώ κάτω των 70 ετών ήταν 600.814 (89,5%).

Επιπλέον, σε επιστολή ο διευθυντής της Τροχαίας Χάρης Ευριπίδου, ανέφερε πως το ποσοστό των οδηγών ηλικίας άνω των 70 ετών που ενεπλάκησαν σε οδικές συγκρούσεις το 2022 ανήλθε σε 7,2% (58 οδηγοί), ενώ το υπόλοιπο 92,8% (740 οδηγοί) αφορούσαν ηλικίες 14 έως 69 ετών.

Επιπλέον, ο γενικός διευθυντής του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Άκης Παπαχριστοδούλου, ανέφερε πως ο συνολικός αριθμός έγκυρων απαιτήσεων με ευθύνη οδηγών μέχρι και 70 ετών για το 2022 ήταν 32 περιπτώσεις (4%), ενώ με ευθύνη οδηγών μέχρι και 70 ετών ήταν 772 περιπτώσεις.

ΤΟΜ: Λιγότερα τροχαία, αλλά και μικρότερες διαδρομές

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Γιώργος Λουκά, εξέφρασε επιφυλάξεις για το τι πρέπει να εξετάζεται για να διαφανεί αν ένας ηλικιωμένος είναι ασφαλές να οδηγεί. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνω των 70 ετών εμπλέκονται λιγότερο σε τροχαία, όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα αυτά διανύουν κατά πολύ μικρότερες αποστάσεις από τις άλλες ηλικίες». Επεσήμανε ακόμη πως οι ηλικιωμένοι δεν ελέγχεται πόσο γρήγορα αντιδρούν. Ωστόσο, είπε, κατανοούν ως Τμήμα πως η στέρηση της οδηγικής ικανότητας σημαίνει περιορισμό της αυτάρκειας του ατόμου και της κοινωνικής του ζωής.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, σημείωσε πως δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου. Ωστόσο, μετά από ερώτηση βουλευτή σημείωσε πως δεν είθισται να εντοπίζονται ηλικιωμένοι οδηγοί που να έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ή να έχουν πιει.

Θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα για όλους, λένε οι εταιρείες

Σε προειδοποιήσεις πως θα υπάρξουν αλλαγές για τα ασφάλιστρα όλων των οδηγών σε περίπτωση που περάσουν οι προτάσεις νόμου, προχώρησε ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ανδρέας Αθανασιάδης.

Κάποιες εταιρείες, είπε, βάζουν επασφάλιστρο στα 70 έτη, άλλες στα 75 καθώς κρίνουν πως υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι. «Όπως αυξημένα είναι τα ασφάλιστρα για τους νέους ηλικίας 23 ετών ή και 25 ετών». Σε κάποιες εταιρείες, είπε, αυξάνουν κατά 10% τα ασφάλιστρα, σε άλλες 20% ή 30%.

Επιπλέον ο κ. Αθανασιάδης υπογράμμισε πως δεν έχει αποδειχθεί η αύξηση των ασφαλίστρων σε βάρος των άνω των 70. Αντιθέτως, υπογράμμισε, θα χρειαστεί να αλλάξει η αγορά ασφαλίσεων και τα ασφάλιστρα για όλους εφόσον οι ασφαλιστικές πάψουν να τροποποιούν τις απαιτήσεις τους ανάλογα με το ρίσκο του οδηγού.

Από τις 70.000 οδηγούς, άνω των 70 ετών, είπε πως μόλις οι 3.000 αναγκάστηκαν να ασφαλιστούν στην κοινοπραξία, δηλαδή δεν συνέχισαν να ασφαλίζονται εκεί που ήταν προηγουμένως. Επιπλέον, προέτρεξε να εξεταστούν οι περιπτώσεις που αυξήθηκαν παραλόγως τα ασφάλιστρα, και οι οποίες προχώρησαν σε καταγγελίες. Να κατατεθεί το ασφαλιστήριο και το ιστορικό απαιτήσεων, είπε, για να διαφανεί κατά πόσο υπάρχει αισχροκέρδεια.

Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών εξέφρασε ενδοιασμούς για τις προτάσεις νόμου, καθώς το κόστος των αποφάσεων θα μετακυλιστεί σε άλλους ασφαλιζόμενους. Επιφυλάξεις για τις προτάσεις νόμου, εκφράστηκαν από λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών.

«Οι ηλικιωμένοι κατάντησαν επαίτες ασφαλειών»

Στο αδιέξοδο που βιώνουν οι ηλικιωμένοι αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου. «Καταντήσαμε τους ηλικιωμένους επαίτες ασφαλειών. Η πεθερά μου έλαβε sms όταν έγινε 80 ότι δεν θα είναι πλέον ασφαλισμένη. Ήταν πελάτης της ασφαλιστικής για 30 χρόνια, πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ», είπε. Επεσήμανε, δε, πως εγκλωβίζονται ηλικιωμένοι στα σπίτια τους καθώς στην Κύπρο δεν έχουμε συγκοινωνίες.

Κενό στη νομοθεσία διαπίστωσε η Επίτροπος Διοικήσεως, το γραφείο της οποία έλαβε αρκετά παράπονα από ηλικιωμένους οδηγούς. Όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει νομός που να αναφέρεται στην ηλικία. «Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο», υπογράμμισε λειτουργός και πρόσθεσε πως συμφωνούν με τις προτάσεις νόμου ώστε οι ασφαλιστικές εταιρίες να εξατομικεύουν τα ασφάλιστρα τους.

Με τη λήξη της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε πως θα αναμένουν την τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας και του Δικηγορικού Συλλόγου ώστε να διαμορφωθούν αναλόγως οι προτάσεις νόμου.

Επιπλέον, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε πως θα αποστείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα στην Κύπρο σε σχέση με το περιθώριο κέρδους των ασφαλιστικών εταιρειών και τους ηλικιωμένους.