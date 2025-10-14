Λύση στο πρόβλημα με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο και σε κυβερνητικές ιστοσελίδες φαίνεται να βρήκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όλες οι ιστοσελίδες σταδιακά γίνονται ξανά προσβάσιμες προς το κοινό, ενώ οι εργαζόμενοι στην κυβέρνηση μπορούν πλέον να εργαστούν κανονικά, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, για περίπου 2-3 ώρες, οι ιστοσελίδες μερικών σημαντικών υπηρεσιών, όπως η «Ariadni» και το «Taxisnet» ήταν μη προσβάσιμες προς τους πολίτες.

Αρχικά έγινε λόγος για κυβερνοεπίθεση, ωστόσο ακολούθως νεότερες πληροφορίες απέδωσαν τη βλάβη σε πρόβλημα της εταιρείας παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη του δήλωση στο philenews ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, απέδωσε το πρόβλημα σε αποκοπή καλωδίου. Σε ανακοίνωση του το Υφυπουργείο τονίζει πως «δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Γιώργος Κωμοδρόμος, εξήγησε στο philenews πως πρόκειται για βλάβη σε γραμμή ενός από τους παρόχους. Σημείωσε επιπρόσθετα ότι συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και σε σύντομο χρονικό διάστημα η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί.