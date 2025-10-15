Έντονες είναι οι αντιδράσεις καταστηματαρχών και κατοίκων στη Λεμεσό, σε σχέση με την ανέγερση δύο νέων εμπορικών κέντρων σε απόσταση μόλις 300 μέτρων το ένα από το άλλο, στις περιοχές του Αγίου Αθανασίου και Μέσα Γειτονίας. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση, καθώς πέραν της οικονομικής πίεσης στους τοπικούς επιχειρηματίες, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα και για την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της περιοχής.

Τα δύο malls έχουν ήδη εξασφαλίσει θετική γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή και πρόκειται σύντομα να εξεταστούν από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για σκοπούς αδειοδότησης. Ωστόσο, η τελική απόφαση για την πολεοδομική τους έγκριση θα ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Αδιανόητο να εγκρίνονται δύο malls σε απόσταση 300 μέτρων»

Μιλώντας στον «Φ» ο δημοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος των καταστηματαρχών του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης, Κρίστης Δημητρίου, χαρακτήρισε το όλο ζήτημα «παράλογο», σημειώνοντας ότι, «δεν είναι δυνατόν να δέχεται η Πολεοδομία δύο αιτήσεις για malls σε απόσταση 300 μέτρων η μία από την άλλη. Έχουμε φτάσει στο σημείο να διεξάγεται ένα power game μεταξύ των δύο εταιρειών για το ποια θα επικρατήσει».

Ο κ. Δημητρίου τόνισε ότι και οι δύο αιτήσεις αφορούν περιοχές εκτός του εγκεκριμένου Σχεδίου Περιοχής, το οποίο -όπως ανέφερε- δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αναπτύξεις στα συγκεκριμένα σημεία, βάσει νομοθεσίας που η ίδια η Κυβέρνηση έχει υπογράψει.

«Η αγορά είναι ήδη καλυμμένη. Αν γίνει mall, να γίνει στο Πεντάκωμο»

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης του δήμου, ο κ. Δημητρίου διευκρίνισε ότι, κατά την άποψή του, η Λεμεσός δεν έχει ανάγκη από επιπλέον εμπορικά κέντρα. «Η πόλη είναι καλυμμένη εμπορικά. Υπάρχουν οι εμπορικοί δρόμοι, υπάρχει και το Mall Λεμεσού. Αν όμως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν διαφορετικά, τότε το νέο mall θα πρέπει να κατασκευαστεί εκτός των ορίων της πόλης. Και έχουμε ήδη προτείνει μια ιδανική τοποθεσία, το Πεντάκωμο, όπου πρόκειται να ανεγερθεί και το Τεχνολογικό Πάρκο. Ένα mall εκεί, θα αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό, θα είναι εκτός οικιστικής περιοχής και θα εξυπηρετεί όλη την επαρχία Λεμεσού αλλά και άλλες πόλεις», σημείωσε.

Ο κ. Δημητρίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις που είχε η αλόγιστη ανέγερση malls σε άλλες πόλεις. «Τα malls κυριάρχησαν και κατέστρεψαν τα ιστορικά εμπορικά κέντρα. Δεν θέλουμε να δούμε την Οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό να έχει την ίδια μοίρα. Αυτή τη στιγμή, η εμπορική καρδιά της πόλης ανακάμπτει. Ενοικιάζονται καταστήματα με υψηλά ενοίκια, δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις και υπάρχει “αέρας” στην αγορά – κάτι που δεν υπήρχε από το 2013. Αν όμως γίνει άλλο mall τόσο κοντά, οι μεγάλες αλυσίδες και αντιπροσωπείες του εξωτερικού θα αποχωρήσουν. Αυτές είναι οι οδηγίες που λαμβάνουν από τα κεντρικά τους».

Ο κ. Δημητρίου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τη στάση της Πολιτείας απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διερωτώμενος το «πώς γίνεται να κόπτεται ο πολιτικός κόσμος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ίδια ώρα να προχωρούν αναπτύξεις που τις απειλούν άμεσα; Ας πάνε στην Πάφο και στη Λάρνακα να δουν πώς παλεύουν οι καταστηματάρχες να επιβιώσουν. Στη Λεμεσό έχουμε ακόμα την ευλογία να υπάρχει ένα ιστορικό και βιώσιμο εμπορικό κέντρο. Μην το καταστρέψουμε», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος σε ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ των νέων malls -τη δημιουργία θέσεων εργασίας- ο κ. Δημητρίου απάντησε καυστικά λέγοντας πως στον τομέα του λιανικού εμπορίου υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. «Δεν χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις, χρειαζόμαστε εργαζόμενους. Γι’ αυτό και βλέπουμε πλέον προσωπικό από τρίτες χώρες σε φούρνους, εστιατόρια, περίπτερα, καταστήματα. Να μη χρησιμοποιούν την απασχόληση ως πρόσχημα».