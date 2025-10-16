Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται κάθε μήνα στα φαρμακεία των δημόσιων νοσηλευτηρίων: Ουρές ασθενών ή συγγενών τους που περιμένουν για να προμηθευτούν τα φάρμακά τους και ακόμα και στις περιπτώσεις που τα φαρμακεία έχουν την υποδομή για να εξυπηρετούν πέντε πολίτες ταυτόχρονα, στο καθήκον βρίσκονται μόνο δύο ή τρεις λειτουργοί για να τους εξυπηρετήσουν.

«Υπάρχουν ασθενείς, κυρίως ηλικιωμένοι, που χρειάζονται δύο ή τρία λεωφορεία για να φτάσουν στο νοσοκομείο μόνο και μόνο για να πάρουν τα φάρμακά τους και η κατάσταση, ενώ έχουν ληφθεί κατά καιρούς αποφάσεις, δεν βελτιώνεται γιατί δεν προωθούνται οι σωστές διαδικασίες», ανέφερε στον «Φ» ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών (ΟΣΑΚ), Μάριος Κουλούμας, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό των ασθενών»

«Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, τα κρατικά φαρμακεία θα έπρεπε να κλείσουν και οι πολίτες να μπορούν να παίρνουν όλα τα φάρμακα τους, είτε πρόκειται για εξειδικευμένες θεραπείες, είτε για απλά συνταγογρφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (για όσους τα δικαιούνται) από το φαρμακείο της γειτονιάς τους. Αντί αυτού, επιλέξαμε να αφήσουμε τα φάρμακα που προορίζονται για χρόνιους, σοβαρά πάσχοντες στα κρατικά φαρμακεία και αντί να τους υποστηρίζουμε στο τέλος τους τιμωρούμε».

Σχετικά παράπονα έλαβε και το Παρατηρητήριο Ασθενών της ΟΣΑΚ τον μήνα Σεπτέμβριο με τους ασθενείς να διαμαρτύρονται υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο, λόγω γραφειοκρατίας και τυπικών διαδικασιών, για φάρμακα τα οποία λαμβάνουν εδώ και χρόνια και θα λαμβάνουν εφ’ όρου ζωής.

Ένας ασθενής ανέφερε ότι αναγκάζεται να απουσιάζει από την εργασία του για να εξυπηρετηθεί από φαρμακείο του νοσοκομείου, καθώς το ωράριο είναι περιορισμένο και ο χρόνος αναμονής απρόβλεπτος. Όπως ανέφερε, πήρε άδεια από την εργασία του, περίμενε, αλλά όταν ήρθε η σειρά του, δεν πήρε τα φάρμακα του, επειδή, όπως τον ενημέρωσαν ,«έπρεπε να περιμένει έξι ημέρες για να ανοίξει η συνταγή». Του ανέφεραν, όπως είπε, ότι δεν χρειαζόταν νέο κουτί (επειδή είχε φάρμακα για ακόμα έξι ημέρες). «Πώς μπορεί να θεωρείται σπατάλη η έγκαιρη ανανέωση θεραπείας για χρόνιο ασθενή που δεν θα σταματήσει να παίρνει το ίδιο φάρμακο;», διερωτήθηκε.

Άλλος πολίτης κατήγγειλε ότι σε μεγάλο δημόσιο φαρμακείο λειτουργούν μόνον δύο από τα πέντε παράθυρα εξυπηρέτησης, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές ηλικιωμένων και χρόνιων ασθενών. «Είναι απαράδεκτο στα ιδιωτικά φαρμακεία να εξυπηρετούμαστε άμεσα και στα δημόσια να υπομένουμε ταλαιπωρία. Όλα τα φάρμακα πρέπει να διατίθενται και στα ιδιωτικά φαρμακεία, ώστε να έχουμε επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με την παραμονή των εξειδικευμένων ή “ακριβών”, όπως τα ονομάσαμε φαρμάκων στα κρατικά φαρμακεία», είπε ο κ. Κουλούμας, «πέραν της ταλαιπωρίας που περνούν οι ασθενείς αφού είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που τα λαμβάνουν κάθε μήνα, υποχρεώνουμε τους πολίτες να πηγαινοέρχονται από το φαρμακείο της γειτονιάς, στο νοσοκομείο μέχρι που να εξασφαλίσουν αυτά που χρειάζονται. Εδώ και πέντε χρόνια, οι χρόνιοι ασθενείς υποχρεώνονται κάθε μήνα, να πηγαίνουν στο κρατικό νοσοκομείο για τα μισά φάρμακα που χρειάζονται και στο φαρμακείο της γειτονιάς τους για τα υπόλοιπα. Αν είχε τηρηθεί ο σχεδιασμός του ΓεΣΥ, οι σημερινές ουρές δεν θα υπήρχαν καν», σημείωσε ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ.

Η κατάσταση, πρόσθεσε, «επιδεινώθηκε, όταν προστέθηκαν στα κρατικά φαρμακεία και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) τα οποία κάποιες κατηγορίες χρόνιων ασθενών λαμβάνουν κατ’ εξαίρεση μέσω του ΓεΣΥ. Έτσι, έχουμε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι ταλαιπωρούνται στην ουρές των κρατικών φαρμακείων για να πάρουν βιταμίνες ή άλλα συμπληρώματα τα οποία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να εξασφαλίζουν από το ιδιωτικό φαρμακείο της επιλογής τους».

Ως ΟΣΑΚ, υπενθύμισε, «περιμένουμε τη μεταφορά των ΜΗΣΥΦΑ στα ιδιωτικά φαρμακεία αλλά και τη χορήγηση αποθεμάτων που να καλύπτουν τις ανάγκες των χρόνιων ασθενών για τουλάχιστον δύο μήνες και όχι για ένα, ώστε να μην υποχρεώνονται οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται κάθε μήνα στις ουρές. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι και ο ΟΚΥπΥ, όπως έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί πολλές φορές, για όσο διάστημα οι ασθενείς εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων πρέπει να λάβει τα μέτρα του. Δεν γίνεται στον χώρο αναμονής να υπάρχουν 100 άνθρωποι που περιμένουν στην ουρά και οι λειτουργοί να είναι μόνο δύο ή τρεις. Υπάρχει πρόβλημα».