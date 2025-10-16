Έξω από το σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά τους βρέθηκαν σήμερα Πέμπτη (16/10) οι γονείς και τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων του Ζ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για το νέο περιστατικό διάρρηξης του σχολείου και την κλοπή 52 ηλεκτρονικών συσκευών (φορητών υπολογιστών και tablets), συνολικής αξίας περίπου 25 χιλιάδων ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, Δημήτρης Αγησιλάου, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας του σχολείου:

«Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία τρία χρόνια, θα έπρεπε ήδη να είχαν ληφθεί μέτρα, ώστε το σχολείο να είναι ασφαλές. Ως Σύνδεσμος έχουμε επανειλημμένα θέσει τα ζητήματα της τοποθέτησης καμερών, της ανάγκης για φύλακα και άλλων μέτρων ασφαλείας. Δυστυχώς, όμως, φαίνεται πως κανείς δεν μας ακούει».

Ο κ. Αγησιλάου πρόσθεσε ότι αυτή είναι η τέταρτη φορά που το σχολείο γίνεται στόχος εγκληματικής ενέργειας:

«Οι παραβάτες βλέπουν πως δεν υπάρχει κανείς να τους αποτρέψει, ούτε κάποιο αποτρεπτικό μέτρο, και δρουν ανενόχλητοι. Αυτός είναι και ο λόγος που πραγματοποιούμε τη σημερινή μας διαμαρτυρία».

Οι γονείς του Ζ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού ζητούν άμεση χορηγία για την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας με κάλυψη από τις 16:00 μέχρι τις 07:00, φύλακα ασφαλείας κατά τις νυχτερινές ώρες, περιοδικές περιπολίες της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και άμεση αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συσκευών που κλάπηκαν.