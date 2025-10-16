Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελική φάση της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων «ΙΡΙΣ-2025» της Εθνικής Φρουράς η οποία πραγματοποιείται στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, στο Ύψωμα Μούττες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα απευθύνουν χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Άμυνας ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Δρ. Ελίκκος Ηλία, καθώς και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Δείτε βίντεο: