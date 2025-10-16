Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου Σολέας στην Ευρύχου, όταν εισήλθε στον χώρο ένας μεθυσμένος με άγριες διαθέσεις, ενώ προπονούνταν παιδιά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, ο άντρας μπήκε στην αθλητική αίθουσα και απειλούσε κορίτσια, με αποτέλεσμα να επέμβει προπονητής για να τον απομακρύνει επιστρατεύοντας τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης μύριζε αλκοόλ και φαίνεται πως ήταν σε κατάσταση μέθης. Χτύπησε στο πρόσωπο έναν ενήλικα και τράπηκε σε φυγή.

Πρόκειται για 33χρονο, ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα και τέθηκε υπό κράτηση για να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Πάντως, οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι ο συγκεκριμένος κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στην περιοχή και παρενοχλεί πολίτες.