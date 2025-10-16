Στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης για πολιτικούς και περιβαλλοντικούς λόγους βρέθηκε το προτεινόμενο έργο κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 26 MW και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας 16 MW στην κοινότητα Αλέκτορα της επαρχίας Λεμεσού, κατά τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Το θέμα αφορά, μεταξύ άλλων, την επικείμενη εκρίζωση χιλιάδων ελαιόδεντρων και την αποκοπή αιωνόβιων κυπαρισσιών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από βουλευτές, κρατικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κατοίκους.

Ο βουλευτής Πανίκος Λεωνίδου εξέφρασε την προσωπική του ανησυχία, τονίζοντας πως επισκέφθηκε τρεις φορές την περιοχή μέσα σε 15 ημέρες. «Διαγράφουμε τον φυσικό χώρο», προειδοποίησε, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης των ΑΠΕ με τρόπο που να μην καταστρέφει το περιβάλλον. Αναρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο δόθηκαν οι άδειες, εν μέσω σοβαρών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών ανησυχιών.

Αιχμηρή ήταν και η τοποθέτηση του προέδρου του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη, ο οποίος απηύθυνε βαρύτατες κατηγορίες κατά του Τμήματος Περιβάλλοντος. «Είσαστε οι μόνοι που δώσατε θετική γνωμάτευση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι φορείς ήταν αρνητικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του Τμήματος.

Κατηγόρησε το Τμήμα πως «κρύφτηκε πίσω από τα έργα σύνδεσης» για να αποφύγει την ανάληψη ευθυνών για τις επιπτώσεις του ίδιου του έργου. «Μιλάμε για σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο τοπίο, που επιχειρείτε να υποβαθμίσετε, τη στιγμή που καταστρέφονται εκατοντάδες δέντρα και διαταράσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα», σημείωσε ο κ. Παπαδούρης, ζητώντας αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία και πάγωμα όλων των παρόμοιων έργων μέχρι να διαμορφωθεί νέο στρατηγικό πλαίσιο.

Ο Επίτροπος ΚΟΑΠ Ανδρέας Κυπριανού έκανε λόγο για «πολλά και μεγάλα ερωτηματικά» όσον αφορά τη θετική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, παρά την καθολική αντίθεση όλων των άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών. «Πρόκειται για τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο. Υπάρχουν παραθυράκια στη νομοθεσία. Η καμένη γη θα ξαναπρασινίσει. Η χρήση πλαισίων θα μοιάζει με σεληνιακό τοπίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ιφιγένεια Θεοδοσίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανέφερε ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο απορρίφθηκε μετά την αξιολόγηση όλων των δεδομένων που τέθηκαν ενώπιον του Τμήματος. Σημειώνεται ότι λήφθηκε υπόψη η μετέπειτα επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος μετά τη θετική γνωμοδότηση.

Ο λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος, Νεοκλής Αντωνίου, υπεραμύνθηκε των ενεργειών του Τμήματος και υποστήριξε ότι το έργο εξετάστηκε βάσει της προηγούμενης Εντολής ΑΠΕ, η οποία ίσχυε τη στιγμή της υποβολής των αιτήσεων. Εξήγησε ότι από τη στιγμή που το Τμήμα Περιβάλλοντος εκπροσωπεί το κράτος στα δικαστήρια, προτού λάβει τελικές αποφάσεις τεκμηριώνει τη θέση του.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι η θετική γνωμοδότηση δόθηκε υπό αυστηρούς όρους μεταξύ των οποίων η διατήρηση των κυπαρισσιών και η μεταφύτευση των ελαιώνων.

Ωστόσο, βάσει στοιχείων που παρουσιάστηκαν, έχουν ήδη αφαιρεθεί 2.187 εσπεριδοειδή, με επιπλέον 4.835 ελιές να αναμένεται να απομακρυνθούν. Εκτιμάται επίσης ότι θα επηρεαστούν περί τα 650 κυπαρίσσια, ηλικίας 15-35 ετών, από τα συνολικά 6.500 που περιβάλλουν το τεμάχιο.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Terra Cypria επεσήμανε ότι η περιοχή περιλαμβάνει και περιοχές αποκλεισμού, με αποτέλεσμα η περιβαλλοντική έγκριση να θεωρείται εξαιρετικά προβληματική. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα φτάσουν τις 43.338 μονάδες, αντικαθιστώντας 5.755 ελιές, 2.187 εσπεριδοειδή και 650 κυπαρίσσια που λειτουργούν ως φυτοφράκτης.

Λειτουργός από το Τμήμα Γεωργίας εξέφρασε την αντίθεση του στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε καλλιεργήσιμη γη. Ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα σε βιομηχανικές ζώνες, επισημαίνοντας ότι «θα καταλήξουμε να κάνουμε τους γεωργούς εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας, εις βάρος της γεωργικής παραγωγής».

Από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας αναφέρθηκε ότι δεν τοποθετήθηκε κατά την εξέταση της περιβαλλοντικής μελέτης από τη στιγμή που τα συμπληρωματικά που είχε ζητήσει δεν κατατέθηκαν ποτέ από τους μελετητές. Ωστόσο, σημείωσε η ανάπτυξη τέτοιων έργων πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής, ιδιαίτερα σε περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα. Η Υπηρεσία επισήμανε ότι το θέμα της σύνδεσης του έργου με το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να επιφέρει περισσότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από το ίδιο το φωτοβολταϊκό πάρκο. Τέθηκε ακόμα θέμα αξιοποίησης των βιομηχανικών ζωνών με εισήγηση για προτεραιοποίηση αντί της γεωργικής γης.

Ο κοινοτάρχης της Αλέκτορας δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος με το έργο και τόνισε ότι όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα είχαν αρχικά εκφράσει αρνητική άποψη. Κατήγγειλε επίσης την παράτυπη καταστροφή των εσπεριδοειδών και ζήτησε διαφάνεια στις διαδικασίες.