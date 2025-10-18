Το οργανωμένο σώμα των Ελλήνων δασολόγων που αριθμεί περί τα 500 μέλη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία με επιστολή προς τον Πρόεδρο που κοινοποιήθηκε στα κοινοβουλευτικά κόμματα και αφορμώμενη από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου (17/9) για τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τη δασοπυρόσβεση στην Κύπρο.

Θεωρούν πως οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο σύστημα δασοπυρόσβεσης του νησιού θα έχει αρνητικές συνέπειες. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη αναφορά στην επιστολή προς το Προεδρικό, ημερομηνίας 9/10/2025, που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, δρα Θεοχάρη Ζάγκα:

«Κάθε αλλαγή στο σύστημα δασοπυρόσβεσης, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμης εμπειρίας και οργάνωσης η οποία δυστυχώς είναι χωρίς επιστροφή. Δυστυχώς το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά από την περίπτωση της χώρας μας».

Επιπρόσθετα, στην κατακλείδα η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία τονίζει με έμφαση:

«Σας παρακαλούμε και σας κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου ότι μια τέτοια απόφαση αποτελεί μια πολύ σοβαρή και επικίνδυνη οπισθοδρόμηση, η οποία δυστυχώς δεν έχει επιστροφή. Αποτελεί κατά την άποψή μας “άλμα στο κενό” με απρόβλεπτες συνέπειες και αυτό το βασίζουμε στην επιστημονική μας κατάρτιση αλλά και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μετά την απόφαση του 1998».

Στην επιστολή της οργάνωσης των Ελλήνων δασολόγων, αφού πρώτα αποδίδονται εύσημα στον Νίκο Χριστοδουλίδη για την επαναλειτουργία του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στην Ελλάδα πληρώσαμε πολύ ακριβά την πολιτική απόφαση του έτους 1998, η οποία αφορούσε τη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την πληρώσαμε με την απώλεια πολύτιμων δασικών οικοσυστημάτων, πολλών ανθρώπινων ζωών και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων».

Στη συνέχεια, εκφράζουν ανησυχίες για την υπαγωγή του Τμήματος Δασών σε άλλη Υπηρεσία κι αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία τους.

Σημειώνουν συγκεκριμένα: «Επιθυμούμε με όλον τον σεβασμό και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα δάση της Μεγαλονήσου τα οποία ποικιλοτρόπως υπηρετήσαμε, να διατυπώσουμε θαρρετά και χωρίς την παραμικρή αμφιβολία τις απόψεις μας για το μείζον αυτό θέμα, οι οποίες είναι:

>> Το Τμήμα Δασών Κύπρου όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλον τον Μεσογειακό χώρο αλλά και παγκοσμίως.

>> Το σύστημα δασοπυρόσβεσης της Κύπρου έχει δώσει τη δέουσα βαρύτητα στην πρόληψη, με γνώμονα τον έγκαιρο εντοπισμό κάθε εκδηλωμένης δασικής πυρκαγιάς και την άμεση προσβολή της, πετυχαίνοντας μέσο χρόνο πρώτης προσβολής μικρότερο των 12 λεπτών και έχοντας ως άμεσο στόχο τα 10 λεπτά της ώρας.

>> Με τον τρόπο αυτό έχει επιτύχει ένα άριστο αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Κάθε αλλαγή στο σύστημα δασοπυρόσβεσης, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμης εμπειρίας και οργάνωσης η οποία δυστυχώς είναι χωρίς επιστροφή. Δυστυχώς το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά από την περίπτωση της χώρας μας.

>> Το Τμήμα Δασών θα χάσει πολύτιμο στελεχειακό δυναμικό, πόρους και μέσα, με συνέπεια να μην μπορεί στη συνέχεια να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη καθήκοντά του.

>> Οι μεγάλοι χαμένοι από μια τέτοια πολιτική απόφαση θα είναι τα δάση και το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου, ο τουρισμός, η λειτουργία του νερού, ο Κυπριακός Λαός και η Εθνική Οικονομία γενικότερα.

>> Ο μεγάλος δε κερδισμένος θα είναι η αποδάσωση, η ερημοποίηση, η λειψυδρία, η απώλεια της βιοποικιλότητας όλων των επιπέδων, η υποβάθμιση των θαλασσών και των τοπίων κ.α.».

Θυμίζουμε πως το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17/9 αποφάσισε τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στη βάση σχεδιασμού που καταρτίστηκε με βάση Γάλλους εμπειρογνώμονες, η διαχείριση κρίσεων και η προστασία ζωών, περιουσιών και υποδομών τίθεται υπό μία ομπρέλα.

Όλες οι υπηρεσίες θα υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μετατρέπεται σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας.

Σε αυτό θα υπάγονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το προσωπικό του Τμήματος Δασών που ασχολείται με δράσεις δασοπροστασίας (πρόληψη, ετοιμότητα, καταστολή) και το Τμήμα Πολιτικής Άμυνας.

Να σημειωθεί ότι για την επιστολή της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας ζητήσαμε σχόλιο από αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο επιφυλάχθηκε αφού πρώτα μελετήσει τα δεδομένα.

Εξάλλου, κυβερνητική πηγή ανέφερε στον «Φ» ότι οι όποιες ανησυχίες είναι καλοδεχούμενες, αλλά διαβεβαίωσε πως εκτιμήθηκαν όλα τα δεδομένα και ότι με τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας επιτυγχάνεται η συνένωση δυνάμεων με στόχο το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.