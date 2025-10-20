Κατασβέστηκε δύο ώρες μετά η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας (20/10) σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην Λεωφόρο Στροβόλου. Η κτηριακή εγκατάσταση υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ όσοι βρίσκονταν εντός του κτηρίου πρόλαβαν να εξέλθουν εγκαίρως. Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν και οι οδηγοί, αφού το τμήμα της λεωφόρου Στροβόλου, μεταξύ της σύνδεσης με την οδό Παύλου Μελά και του κυκλικού κόμβου με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, παρέμεινε κλειστό για αρκετές ώρες.

Όπως έγραψε σε ανάρτηση του ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο πολυκατοικίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την άφιξη τους διαπίστωσαν πως πρόκειται για κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.

Το κατάστημα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πατάρι. Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η πυρκαγιά έκαψε το ισόγειο και πατάρι του καταστήματος, ενώ από τους καπνούς επηρεάστηκε και το υπόγειο. Επιπρόσθετα, έγινε έλεγχος στους δύο ορόφους πάνω από το κατάστημα το οποίο φιλοξενεί γραφεία τριών ιδιωτικών εταιρειών και τα οποία επηρεάστηκαν από τους καπνούς. Τόσο άτομα τα οποία βρίσκονταν εντός των γραφείων όσο και ένα άτομο το οποίο βρισκόταν εντός του καταστήματος ηλεκτρικών ειδών εκκένωσαν έγκαιρα το κτήριο.

Εντός του υποστατικού υπήρχαν ηλεκτρικές συσκευές και γραφεία. Έγινε επίσης εκκένωση παρακείμενης πολυκατοικίας.