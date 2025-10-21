Νομικές παρενέργειες έχει προκαλέσει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που κάνει λόγο για ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας από πλευράς του Κωνσταντίνου Παρμακλή κι ενόσω ο τελευταίος ήταν διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ).

Ο Παύλος Νικολάου, που ήταν ο καταγγέλλων στην υπόθεση και διατελούσε προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του πρώην ΣΥΛ (υπάχθηκε στον ΕΟΑ) κατά τον επίμαχο χρόνο, μέσω του δικηγόρου του Ντίνου Καλλή, απέστειλε την περασμένη εβδομάδα επιστολή στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», μέσω αυτής διατυπώνεται εμμέσως η θέση ότι ο ΕΟΑ Λευκωσίας στην ανακοίνωσή του μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς διαστρέβλωσε βασικά γεγονότα που περιβάλλουν την όλη υπόθεση, καταπατώντας τα δικαιώματα του κ. Νικολάου.

Η βασική αξίωση που προβάλλεται μέσω της πολυσέλιδης επιστολής και στη βάση νομικής επιχειρηματολογίας, έχει να κάνει με την πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του κ. Νικολάου και η οποία αποδίδεται από την πλευρά του σε αντίποινα, επειδή εντόπισε οικονομικές ατασθαλίες στον ΣΥΛ με -φερόμενη- εμπλοκή του κ. Παρμακλή. Αυτό που ζητείται από τον ΕΟΑ είναι είτε η αναστολή της, είτε η εκδίκασή της χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, η οποία χρεώνεται -σύμφωνα με τις θέσεις του δικηγόρου του Παύλου Νικολάου- στον κατήγορο.

Στην επιστολή υπάρχει και προειδοποίηση για λήψη νομικών μέτρων κατά του ΕΟΑ εκ μέρους του κ. Νικολάου. Όπως υποστηρίζεται, τα όσα ανακριβώς αναφέρθηκαν στην ανακοίνωσή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, είχαν ως αποτέλεσμα να σπιλωθεί το όνομα του Νικολάου. Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι η αναφορά του ΕΟΑ στην ανακοίνωση συνιστά δυσφήμησή του, ενώ αφήνεται ανοικτό ενδεχόμενο ο κ. Νικολάου να κινηθεί νομικά.

Τα γεγονότα

Στην επιστολή του δικηγορικού γραφείου «Καλλής & Καλλής Δ.Ε.Π.Ε.», γίνεται λεπτομερής και ημερολογιακή παράθεση των γεγονότων που αφορούν την πειθαρχική δίωξη του Παύλου Νικολάου για καταγγελίες σε βάρος του περί σεξουαλικής παρενόχλησης. Τα γεγονότα αυτά αντιπαραβάλλονται με την ανακοίνωση του ΕΟΑ. Με αυτήν εκφράστηκε δημοσίως στήριξη στον κ. Παρμακλή, λίγο μετά που η Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε πως σε βάρος του προκύπτουν ενδεχόμενες ευθύνες του για τέσσερις υποθέσεις που κατήγγειλε σε βάρος του ο κ. Νικολάου.

Ο ΕΟΑ είχε χρεώσει στον Νικολάου ότι «προέβη στις εν λόγω καταγγελίες (σ.σ. σε βάρος του κ. Παρμακλή) ενόσω εκκρεμούσε εναντίον του διερεύνηση πειθαρχικού χαρακτήρα μετά από καταγγελίες τεσσάρων (4) υπαλλήλων για πράξεις παρενόχλησης και /ή σεξουαλικής παρενόχλησης».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσιάζει ο Ντίνος Καλλής για λογαριασμό του κ. Νικολάου, δεν εκκρεμούσε πειθαρχική δίωξη σε βάρος του πελάτη του όταν είχε καταγγείλει τον κ. Παρμακλή. Στην επιστολή εξηγεί πως είχαν γίνει δυο καταγγελίες περί παρενόχλησης από πλευράς Νικολάου, αλλά το ΣΥΛ έκανε πειθαρχική διερεύνηση και τις απέρριψε (Ιούνιος 2023).

Υποστηρίζεται ότι σε κατοπινό στάδιο ο κ. Νικολάου είχε βραβευτεί (Σεπτέμβριο του 2023) για αναμόρφωση των οικονομικών υπηρεσιών του ΣΥΛ με σύσταση του κ. Παρμακλή. Εν συνεχεία, προβάλλεται η θέση ότι μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2023 ο κ. Νικολάου, κι αφού δεν εκκρεμούσε καμιά διαδικασία εναντίον του, «διαπίστωσε γεγονότα οικονομικών ατασθαλιών στα οποία εμπλεκόταν ο κ. Παρμακλής προσωπικά», υποβάλλοντας σχετική καταγγελία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή, οι καταγγελίες για παρενόχληση επανήλθαν σε βάρος του Νικολάου ως αντίποινα. Επιχειρείται, επίσης, να προβληθεί πως οι καταγγέλλουσες χρέωναν γεγονότα που κατ΄ ισχυρισμόν είχαν σημειωθεί προ 10ετίας. Γίνεται αναφορά σε αγωγή που έκανε μια εξ αυτών και απερρίφθηκε λόγω μη προώθησης της υπόθεσης, ενώ ο δικηγόρος του Νικολάου διερωτάται γιατί δεν καταγγέλθηκε ο πελάτης του στην Αστυνομία από τη στιγμή που η σεξουαλική παρενόχληση είναι ποινικό αδίκημα.

Επιπλέον, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η δεύτερη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Παύλου Νικολάου καθυστερεί με υπαιτιότητα του κατηγόρου, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την πραγνώριση των δικαιωμάτων του πελάτη του.

Ο κ. Γιωρκάτζης

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ήταν φειδωλός στις τοποθετήσεις του στον «Φ» σε ό,τι αφορά την επιστολή που έλαβε ο Οργανισμός. Αρκέστηκε να μας αναφέρει ότι δεν επιθυμεί να κάνει σχόλιο, αλλά πρόσθεσε πως «η επιστολή θα απαντηθεί από το νομικό μας». Επικαλέστηκε το γεγονός ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη δυο πειθαρχικές διαδικασίες», αναφερόμενος στην όλη υπόθεση.

Θυμίζουμε ότι στη βάση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο κ. Παρμακλής σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις ενδεχομένως να διέπραξε το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Το πόρισμα προωθήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά και στον ΕΟΑ, ο οποίος καλείτο να εξετάσει το ενδεχόμενο πειθαρχικής δίωξης του κ. Παρμακλή.