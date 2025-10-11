Ο απόηχος μετά την προχθεσινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την έρευνα που καταλήγει σε ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας από τον διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (πλέον υπάγεται στον ΕΟΑ), Κωνσταντίνο Παρμακλή, δεν φαίνεται πως θα καταλαγιάσει σύντομα.

Ο Παύλος Νικολάου, ο οποίος διατηρούσε τη θέση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών του τότε ΣΥΛ και ήταν ο καταγγέλλων στην υπόθεση σε βάρος του κ. Παρμακλή, θα προβεί σε διάβημα προς την πλευρά του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας.

Ο δικηγόρος του προαναφερθέντα, Ντίνος Καλλής, θα αποστείλει για λογαριασμό του πελάτη του επιστολή προς τον ΕΟΑ Λευκωσίας και τα μέλη του την προσεχή Δευτέρα. Αυτό ανέφερε χθες στον «Φ» ο ίδιος ο κ. Καλλής. Σε ερώτημά μας για το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής δεν θέλησε να πει πολλά, παρά μόνο ότι αυτή «θα έχει σχέση με όλα τα γεγονότα».

Ενδεχομένως η συγκεκριμένη τοποθέτηση του κ. Καλλή στο ερώτημά μας για τα ζητήματα που θα πραγματεύεται η επιστολή («όλα τα γεγονότα») να έχει να κάνει με όλες τις επαγγελματικές περιστάσεις του πελάτη του, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στον έλεγχο που έκανε ως οικονομικός διευθυντής και στα όσα είχε καταγγείλει σε βάρος του κ. Παρμακλή.

Ο Παύλος Νικολάου, όπως έγινε κι ευρύτερα γνωστό προχθές, ελέγχεται πειθαρχικά μετά από καταγγελίες από υπαλλήλους του ΣΥΛ για παρενόχληση, λόγω σχολίων που όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλουσες είχε κάνει. Ο κ. Νικολάου φέρεται τότε να είχε αποδώσει τις καταγγελίες σε αλλότρια κίνητρα που σχετίζονται με υπηρεσιακές αποφάσεις και συνδικαλιστικά ζητήματα, προβάλλοντας τη θέση ότι καταγγέλθηκε για κατ΄ ισχυρισμόν γεγονότα που υποστηρίζεται ότι έγιναν 10-12 χρόνια προηγουμένως.

Αρχικά η καταγγελία που είχε γίνει σε βάρος του διερευνήθηκε πειθαρχικά από το ΣΥΛ, αξιωματούχοι του οποίου είχαν καταλήξει το καλοκαίρι του 2023 πως οι καταγγελίες δεν υποστηρίζονται από την ανάλογη μαρτυρία. Ωστόσο, μετά από απόφαση της Επιτρόπου Διοικήσεως τον Φεβρουάριο του 2024 άρχισε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του κ. Νικολάου.

Όπως πληροφορούμαστε, η τελευταία εξέλιξη σε σχέση με την πειθαρχική δίκη σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, οπότε και είχαν εγερθεί προδικαστικά ζητήματα από την πλευρά του κ. Νικολάου. Να σημειωθεί, ακόμη, ότι εδώ και περίπου δυο χρόνια στη βάση οδηγιών που δόθηκαν ο κ. Νικολάου εργάζεται από το σπίτι του με καθεστώς τηλεργασίας, ενώ είναι αμφίβολο κατά πόσον του ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα.

Στην πειθαρχικής φύσεως υπόθεση αναφέρθηκε και ο ΕΟΑ Λευκωσίας σε προχθεσινή ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε -εμμέσως- στήριξη προς τον κ. Παρμακλή, σημειώνοντας -ανάμεσα σ΄ άλλα- ότι «ο καταγγέλλων (σημ. Παύλος Νικολάου) προέβη στις εν λόγω καταγγελίες ενόσω εκκρεμούσε εναντίον του διερεύνηση πειθαρχικού χαρακτήρα μετά από καταγγελίες τεσσάρων (4) υπαλλήλων για πράξεις παρενόχλησης και /ή σεξουαλικής παρενόχλησης».

Θυμίζουμε ότι στη βάση των ευρημάτων των –διορισμένων από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς– λειτουργών επιθεώρησης σε σχέση με τις καταγγελίες του Παύλου Νικολάου, ο κ. Παρμακλής σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις ενδεχομένως να διέπραξε το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Οι δυο αφορούν δυο διαγωνισμούς του ΣΥΛ (έναν για προμήθεια κι εγκατάσταση συστημάτων σκίασης και έναν για δημιουργία αρχείου), μια περίπτωση έχει να κάνει με παράνομη ανάθεση εργασιών για σχεδιασμό και συντήρηση ιστοσελίδας και τέλος η έτερη υπόθεση σχετίζεται με απόφαση του καταγγελλόμενου Κωνσταντίνου Παρμακλή για διεξαγωγή έρευνας κατά του Παύλου Νικολάου (καταγγέλλων) σε σχέση με διαγωνισμό προ 8ετίας.

Το πόρισμα των ερευνητών της Αρχής που αφορά ενδεχόμενη διάπραξη του προαναφερθέντος ποινικού αδικήματος διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα. Επιπλέον, η Αρχή συνέταξε έκθεση που περιλαμβάνει στοιχεία για ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον κ. Παρμακλή σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ προκύπτει πως σε μια άλλη περίπτωση υπάρχει «ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από Λειτουργούς του ΣΥΛ». Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από στοιχεία και διαβιβάστηκε στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τη διενέργεια τυχόν πειθαρχικής έρευνας.