Σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος δημόσια εκτεθειμένου προσώπου κατέληξε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Το πόρισμα-έκπληξη που είχε προαναγγελθεί για την έρευνα σε βάρος κρατικού αξιωματούχου δημοσιοποιήθηκε χθες και αφορά τον πρώην διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ), Κωνσταντίνου Παρμακλή.

Στη βάση των ευρημάτων των –διορισμένων από την Αρχή- λειτουργών επιθεώρησης ο κ. Παρμακλής σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις ενδεχομένως να διέπραξε το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Το εν λόγω αδίκημα, σε περίπτωση δικαστικής καταδίκης δημόσιου λειτουργού, επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και επτά (7) έτη αν αποδειχθεί πως ο υπαίτιος είχε προσωπικό κέρδος. Βέβαια, όπως προκύπτει, οι λειτουργοί επιθεώρησης δεν καταλήγουν σε εύρημα περί προσωπικού οφέλους.

Πρώιμο

Θεωρείται πρώιμο να γίνεται λόγος ακόμη και για το υποθετικό σενάριο της δικαστικής καταδίκης. Το πόρισμα με όλη τη μαρτυρία που έχει συγκεντρωθεί έχει διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την τύχη της υπόθεσης.

Αν κριθεί πως υπάρχει ζήτημα, τότε θα δώσει οδηγίες στην Αστυνομία για διεξαγωγή ποινικής έρευνας. Με άλλα λόγια, θα επαναληφθεί η διερεύνηση της υπόθεσης (και ίσως γίνουν κι επιπλέον ανακριτικές ενέργειες) για να έχει ανακριτική αξία/υπόσταση το μαρτυρικό υλικό και να μπορεί -ενδεχομένως- να καταχωρισθεί υπόθεση στο Δικαστήριο.

Οι τέσσερις υποθέσεις

Όσο για τη φύση των τεσσάρων περιπτώσεων για τις οποίες ελέγχεται για κατάχρηση εξουσίας ο κ. Παρμακλής, αυτές προέκυψαν μετά από καταγγελία του Παύλου Νικολάου, ο οποίος την επίμαχη περίοδο ήταν ο προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Οι δυο αφορούν δυο διαγωνισμούς του ΣΥΛ (έναν για προμήθεια κι εγκατάσταση συστημάτων σκίασης και έναν για δημιουργία αρχείου), έναν για παράνομη ανάθεση εργασιών για σχεδιασμό και συντήρηση ιστοσελίδας και τέλος απόφαση του καταγγελλόμενου Κωνσταντίνου Παρμακλή για διεξαγωγή έρευνας κατά του Παύλου Νικολάου (καταγγέλλων) σε σχέση με διαγωνισμό προ 8ετίας.

Παρουσιάζουμε τις υποθέσεις με συνοπτικές αναφορές:

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης στο ΣΥΛ:

Υπήρχαν, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, λόγοι για να εξαιρεθεί ο καταγγελλόμενος από το διαγωνισμό. Εξηγεί ότι η εταιρεία που κέρδισε το διαγωνισμό έχει ως διευθυντή πρώτο ξάδερφο της συζύγου του κ. Παρμακλή. Η Αρχή επικαλείται τη νομοθεσία και αναφέρει στο πόρισμα που δημοσιεύτηκε χθες ότι ο τελευταίος έπρεπε να «εξαιρεθεί από τη διαδικασία». Ούτε ο διευθυντής της εταιρείας έπρεπε να έχει συμμετοχή. Και σημειώνεται ότι ο καταγγελλόμενος παρέκαμψε το τμήμα αγορών και προμηθειών του ΣΥΛ, επισκέφτηκε ο ίδιος με Λειτουργό του ΣΥΛ το κατάστημα της εν λόγω εταιρείας, και -μεταξύ άλλων- «ενημέρωσε το Διευθυντή της Εταιρείας για τις τιμές της εν λόγω διαδικασίας πριν την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, και προέτρεψε το Διευθυντή της, να υποβάλει χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του νέου Διαγωνισμού».

Οδηγίες του καταγγελλομένου για διεξαγωγή έρευνας από την Εσωτερική Ελέγκτρια του ΣΥΛ, με την οποία ο Καταγγέλλων βρισκόταν σε οξεία έχθρα, για θέμα που αφορούσε σε δημόσιο διαγωνισμό και προκηρύχθηκε το 2015:

Ο κ. Παρμακλής έδωσε οδηγίες για την έρευνα έδωσε το 2023, οκτώ χρόνια μετά τον επίμαχο διαγωνισμό, «ενώ γνώριζε πως υπήρχε έντονη προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ αυτής και του Καταγγέλλοντος (σημ. Παύλος Νικολάου), κάτι που έθετε υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της έρευνας». Η Αρχή σημειώνει στη χθεσινή ανακοίνωση: «Η απόφαση να γίνει έρευνα μετά από 8 χρόνια, με δεδομένη την αντιπαλότητα μεταξύ των εμπλεκομένων και τη μη ύπαρξη νέων στοιχείων, συνιστά ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας και πιθανή πράξη διαφθοράς από τον Καταγγελλόμενο που αποσκοπούσε στην εκδικητική στοχοποίηση του Καταγγέλλοντος». Η Αρχή κατά της Διαφθοράς σημειώνει, ακόμη, ότι στον διαγωνισμό συμμετείχε συγγενικό πρόσωπο του κ. Νικολάου, αλλά ο ίδιος «αποσύρθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης για λόγους διαφάνειας» και πως «η κατακύρωση έγινε σε άγνωστη εταιρεία που υποδείχθηκε από ανεξάρτητο πολιτικό μηχανικό».

Προσπάθειες του Καταγγελλομένου για παράτυπη ή/και παράνομη ανάθεση εργασιών με κατ’ ευθείαν ανάθεση για το σχεδιασμό και τη συντήρηση ιστοσελίδας σε εταιρείες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ιδίου προσώπου:

Ο κ. Νικολάου υπό την ιδιότητά του είχε εκφράσει ενστάσεις με την ανάθεση εργασιών για δημιουργία νέας ιστοσελίδας. Η Αρχή αναφέρει ενδεικτικά ότι «η κατάτμηση που έγινε αναφορικά με την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία του σχεδιασμού και συντήρησης της νέας ιστοσελίδας του ΣΥΛ (σημ. «€5.000 ώστε να εμπίπτει στο όριο απευθείας ανάθεσης, με πρόσθετο κόστος €2.400 για πενταετή συντήρηση»), αποτελούσε αυθαίρετη πράξη για αποφυγή διαγωνιστικής διαδικασίας και για να ανατεθούν σε συγκεκριμένη εταιρεία οι δύο αυτές συμβάσεις».

Διαγωνισμός για τις Υπηρεσίες καταγραφής δεδομένων κατά το στάδιο ανέγερσης υδατοδεξαμενών για τη δημιουργία ιστορικού αρχείου:

Στην ανακοίνωση της Αρχής για τα ευρήματα των λειτουργών επιθεώρησης, σημειώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Παρότι ο Καταγγελλόμενος έλαβε υπ’όψιν του τις απόψεις του Καταγγέλλοντος και τη σύστασή του να ζητήσει προσφορά από συγκεκριμένη εταιρεία, δεν περιορίστηκε απλώς σε αυτό. Αντίθετα, έστειλε στην εν λόγω εταιρεία και τις προσφορές άλλης εταιρείας».

Τα πειθαρχικά

Με βάση πάντα τις θέσεις της Αρχής, «σε τέσσερις (4) άλλες περιπτώσεις διαφαίνεται η ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον καταγγελλόμενο (…) και μία (1), στην ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από Λειτουργούς του ΣΥΛ». Η Αρχή συνέταξε έκθεση που συνοδεύεται από σχετικά στοιχεία και παρέπεμψε την υπόθεση στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τη διενέργεια τυχόν πειθαρχικής έρευνας.

Η έρευνα

>> Οι λειτουργοί επιθεώρησης που διορίστηκαν και έκαναν την έρευνα είναι δυο δικηγόροι από τη Λευκωσία. Η Άννα Χρίστου και ο Δημήτρης Καΐλης. Το πόρισμά τους αποτελείται από 228 σελίδες. Έγιναν 25 συνεδρίες/ακροάσεις, κλήθηκαν για κατάθεση 14 πρόσωπα (μεταξύ των οποίων οι Παρμακλής και Ιωάννου), αξιολογήθηκαν πέραν των 400 εγγράφων και κατατέθηκαν 186 τεκμήρια.

>> Ο επίτροπος Διαφάνειας κι επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χάρης Πογιατζής, ενέκρινε τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, με αιτιολογία ότι η καταγγελία «στρέφεται εναντίον δημόσια εκτεθειμένου προσώπου, το οποίο κατείχε υψηλόβαθμη θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου και σήμερα εξακολουθεί να κατέχει άλλη αντίστοιχη θέση». Στη χθεσινή ανακοίνωση προστίθεται: «(…)Η δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της Έρευνας κρίθηκε ως άρρηκτα συνδεδεμένη με το δημόσιο συμφέρον και το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση για ζητήματα που άπτονται του πολιτικού και δημόσιου βίου».

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας στηρίζει τον Παρμακλή

Ï ίδιος επικαλείται τον Οργανισμό

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας με χθεσινή του ανακοίνωση προσφέρει στήριξη στον κ. Κωνσταντίνο Παρμακλή. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι αναφέρεται στον αριθμό των καταγγελιών που έγιναν σε βάρος του και στην επισήμανση πως μόνο «σε τέσσερις περιπτώσεις εντοπίστηκαν ζητήματα προς περαιτέρω αξιολόγηση». Αναφέρει, επίσης, πως για τις τέσσερις αυτές περιπτώσεις υπάρχουν σχετικές αποφάσεις συλλογικού οργάνου (δ.σ. του ΣΥΛ), ενώ προβάλλει τη θέση ότι σε βάρος του καταγγέλλοντα «εκκρεμούσε (…) διερεύνηση πειθαρχικού χαρακτήρα μετά από καταγγελίες τεσσάρων (4) υπαλλήλων για πράξεις παρενόχλησης και /ή σεξουαλικής παρενόχλησης».

Η ανακοίνωση: «Στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς («η Αρχή»), και προς αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, ενημερώνουμε ότι η Αρχή εξέτασε περίπου εβδομήντα (70) καταγγελίες, όλες προερχόμενες από εργαζόμενο του (καταργηθέντος) Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Ο καταγγέλλων προέβη στις εν λόγω καταγγελίες ενόσω εκκρεμούσε εναντίον του διερεύνηση πειθαρχικού χαρακτήρα μετά από καταγγελίες τεσσάρων (4) υπαλλήλων για πράξεις παρενόχλησης και /ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν εξέτασης, η Αρχή κατέληξε πως μόνο σε τέσσερις(4) περιπτώσεις εντοπίστηκαν ζητήματα προς περαιτέρω αξιολόγηση,τα οποία αφορούσαν την αγορά δύο τηλεοράσεων, την τοποθέτηση περσίδων (blinds) και τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για τα 70 χρόνια λειτουργίας του Συμβουλίου. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες αποτέλεσαν αντικείμενο απόφασης και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι από την εξέταση δεκάδων καταγγελιών, η Αρχή εντόπισε περιορισμένο αριθμό θεμάτων, τα οποία δεν αφορούσαν συστηματική ή εκτεταμένη πρακτική αλλά μεμονωμένες ενέργειες που συνδέονται με αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Ο Οργανισμός σέβεται πλήρως τα ευρήματα της Αρχής και προσεγγίζει το ζήτημα με πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελιών κρίθηκε αβάσιμη».

Ο κ. Παρμακλής στην δική του γραπτή τοποθέτηση υποδεικνύει ότι θα περιοριστεί «απλά στην ανακοίνωση του Οργανισμού», ενώ εκφράζει ευχαριστίες «για τα δεκάδες μηνύματα κατανόησης μετά και την ανακοίνωση της Επιτροπής». Καταλήγει λέγοντας ότι «θα συνεχίσω να παράγω εποικοδομητικό έργο προς όφελος των πολιτών και θα συνεχίσω να βοηθώ όσους το έχουν ανάγκη».