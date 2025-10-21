Μία νέα εβδομάδα άρχισε με θετικά αισθήματα και διάθεση στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ). Η θαλάσσια χελώνα με το όνομα «Παρασκευή» ήταν πλέον έτοιμη να επιστρέψει πίσω στη θάλασσα.

Πρόκειται για μια νεαρή χελώνα Καρέτα (Caretta caretta), η οποία εντοπίστηκε τον Ιούλιο από πολίτες στη Λεμεσό. Η μικρή χελώνα ήταν εξαντλημένη, με αρκετά παράσιτα και παρουσίαζε παλαιό τραύμα στο ένα πτερύγιο της. Μεταφέρθηκε στο ΕΚΘΥΚ, που βρίσκεται στο Μενεού της Λάρνακας, μέρος του οποίου λειτουργεί και ως Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών.

Μετά από θεραπεία και φροντίδα περίπου τριών μηνών στο ΕΚΘΥΚ, η χελώνα επέστρεψε υγιής πλέον στη θάλασσα, εκεί που ανήκει.

Σημειώνεται ότι το ΤΑΘΕ συμμετέχει και στο έργο «LIFE ADAPTS», στο οποίο περιλαμβάνονται δράσεις διατήρησης για τα δύο είδη χελωνών (Caretta caretta, Chelonia mydas) και της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), σε συνεργασία με εταίρους από την Κύπρο, την Ιταλία και την Ελλάδα. Αναμένονται να εφαρμοστούν καινοτόμες πρακτικές όπως το eDNA και η δορυφορική τηλεμετρία, με στόχο την προστασία των ειδών από την κλιματική αλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένης θαλάσσιας χελώνας, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με το ΤΑΘΕ. Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρής χελώνας, παρακαλείται το κοινό να επικοινωνεί με την τοπική Κοινότητα ή τον Δήμο για περαιτέρω διαχείριση.