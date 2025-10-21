Από τον Ιούνη του 2012 οι Τούρκοι κατέλαβαν με τσαμπουκά την κοινοτική γεώτρηση Αυλώνας στη νεκρή ζώνη και μέχρι σήμερα την έχουν περιφραγμένη και υδροδοτούν την κατεχόμενη κοινότητα η οποία κατοικείται από εποίκους.

Την καταγγελία έκανε ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ο κοινοτάρχης της κατεχόμενης Αυλώνας κ. Μενέλαος Σάββα, ο οποίος πρόσθεσε, πως οι Τούρκοι πουλούν το νερό της γεώτρησης. Όπως είπε, ενημερώθηκε τόσον το υπουργείο Εξωτερικών όσον και τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο κ. Σάββα ήγειρε επίσης θέμα ασφάλειας για τους γεωργούς οι οποίοι καλλιεργούν τα χωράφια τους στη νεκρή ζώνη και εισηγήθηκε, πως το ζήτημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, εν μέρει, με τη φωταγώγηση του δρόμου Ακακίου-Αυλώνας, εξηγώντας πως υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι διακινούνται και τα βράδια. Εξάλλου, έθεσε θέμα αναβάθμισης του οδικού δικτύου και πρόσθεσε, πως οι αιτήσεις που υποβάλλονται για ανέγερση υποστατικών απορρίπτονται από κυβερνητικής πλευράς με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα επηρεαζόμενα τεμάχια.

Εισάγοντας το θέμα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε πως εκτάσεις κάποιων κοινοτήτων βρίσκονται στη νεκρή ζώνη ενώ άλλες κοινότητες φιλοξενούν πρόσφυγες γεωργούς και μη και εισηγήθηκε πως η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπους στήριξης όχι μόνο των κατεχόμενων κοινοτήτων αλλά και των κατοίκων τους. Ανέφερε επίσης, πως εγείρεται και θέμα αξιοποίησης κάποιων περιοχών στη νεκρή ζώνη για οικιστικούς σκοπούς ή και για ανέγερση γεωργικών καταλυμάτων.

Σημείωσε εξάλλου, ότι υπάρχουν και θέματα ασφάλειας και πρόσθεσε, πως υποβάλλονται καταγγελίες για παραβιάσεις των όρων που αφορούν τη νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς. Καυτηρίασε επίσης το γεγονός ότι το Κτηματολόγιο θεωρεί ότι τα τεμάχια που βρίσκονται εντός της νεκρής ζώνης είναι μηδενικής αξίας.

Ο κοινοτάρχης Κατωκοπιάς κ. Χάρης Χατζηχαραλάμπους υπέδειξε, πως επειδή αρκετοί δεν καλλιεργούν πλέον τα χωράφια τους (ένεκα και απουσίας κινήτρων) τα εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι, οι οποίοι προωθούνται όπου διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει παρουσία Ελληνοκυπρίων γεωργών. Ανέφερε επίσης, πως στη νεκρή ζώνη εισδύουν και τούρκοι βοσκοί με τα κοπάδια τους, φτάνοντας μέχρι τα όρια των ελευθέρων περιοχών.

Ο κοινοτάρχης Δένειας κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι εντός της νεκρής ζώνης εισέρχονται όχι μόνο Ελληνοκύπριοι βοσκοί αλλά και Τούρκοι, με κίνδυνο να σημειωθούν συγκρούσεις μεταξύ τους.

Τόσον ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Κέττηρος, όσον και οι βουλευτές Χρίστος Χριστοφίδης, Χρίστος Χριστόφιας, Ρίτα Σούπερμαν, Νίκος Γεωργίου, Γιώργος Κάρουλας, Ζαχαρίας Κουλίας, Χρίστος Σενέκης και Σωτήρης Ιωάννου τόνισαν την ανάγκη στήριξης των κατεχόμενων κοινοτήτων καθώς και των κατοίκων αλλά και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στη νεκρή ζώνη.