Η κατάσταση με το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο μετά και την πρόσφατη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό, θα αποτελέσει αντικείμενο ενημέρωσης αλλά και συζήτησης αύριο Τετάρτη, στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής.

Το θέμα ενεγράφη μετά και την τελευταία δολοφονία με τους βουλευτές να ζητούν ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί αλλά και τα μέτρα που λαμβάνουν οι Αρχές για αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην Επιτροπή για ενημέρωση, κλήθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης και ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.

Η κατάσταση με το οργανωμένο έγκλημα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική γιατί οι τελευταίες δολοφονίες που αποδίδονται σ’ αυτό διαπράχθηκαν με το φως της ημέρας, γεγονός που δείχνει ότι τα εγκληματικά στοιχεία έχουν αποθρασυνθεί και δεν υπολογίζουν αθώες ζωές. Η δολοφονία με θύμα τον πρόεδρο της Καρμιώτισσας Σταύρο Δημοσθένους, έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στις διωκτικές αρχές, που βλέπουν να διαπράττονται φρικτά εγκλήματα στη μέση του δρόμου υπό το φως της ημέρας, χωρίς αναστολές και χωρίς να υπολογίζουν τυχόν άλλες απώλειες.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο αρμόδιος για την Αστυνομία υπουργός, θα προβεί σε ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο από πλευράς Αστυνομίας όσο και για τις Φυλακές για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, δεν θα γίνει αναφορά σε φατρίες και ονόματα, αλλά στα μέτρα που λαμβάνουν οι αρχές αλλά και η κυβέρνηση για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Στην Αστυνομία συστάθηκε και λειτουργεί κλιμάκιο που σκαλίζει τα οικονομικά προσώπων που πλούτισαν χωρίς να δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους, ήδη έχουν παγοποιηθεί ποσά που φτάνουν τα €10 εκατ. ενώ παράλληλα λειτουργεί και η ομάδα task force που συστάθηκε με κατευθυντήριες γραμμές από εμπειρογνώμονες του FBI.

Όσον αφορά στις Κεντρικές Φυλακές από τις οποίες με δικαστικές αποφάσεις διατάζονται εγκλήματα, γίνονται δύο σοβαρές κινήσεις που θα περιορίσουν τη δράση των εγκληματιών από τα κελιά: Έρχεται σύντομα το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εξαλειφθεί το πρόβλημα με τα κινητά και παράλληλα, εγκαθίστανται κάμερες υψηλής ευκρίνειας εντός των πτερύγων. Όλα αυτά αναμένεται ότι θα περιορίσουν το πρόβλημα, μαζί με τους ελέγχους που διενεργούνται από τη διεύθυνση σε κελιά κρατουμένων.

Ως εκ της φύσης της, η συνεδρία της Επιτροπής αναμένεται ότι θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.