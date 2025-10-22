Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι εξετάσεις για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Στα χέρια των ανακριτών, πέρα από τον μεγάλο όγκο υλικοτεχνικού υλικού από κλειστά κυκλώματα, υπάρχουν και σημαντικά πειστήρια, τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης των πειστηρίων, όπως της μοτοσικλέτας και του καπέλου του οδηγού της που έπεσε στη σκηνή του εμπρησμού, μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί κανένα πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, έχουν ληφθεί συνολικά τρία δείγματα για εξέταση γενετικού υλικού. Από την πρώτη ανάλυση, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προέκυψε ταυτοποίηση στο πρώτο δείγμα, ωστόσο, οι εξετάσεις συνεχίζονται για τα υπόλοιπα δύο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα δημοσιεύματα του «Φ», κατέστη δυνατό να απομονωθεί γενετικό υλικό από το τζόκεϊ που βρέθηκε δίπλα στο καμένο βαν και ανήκει στον οδηγό της μοτοσικλέτας. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων σε τεκμήρια που περισυνελέγησαν από τις οικίες τεσσάρων υπόπτων. Οι ανακριτές εκτιμούν ότι τα ευρήματα αυτά ίσως ρίξουν φως σε σημαντικές πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων.