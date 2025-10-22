Σε μια άκρως σημαντική συνεδρία της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, συζητείται το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, στον απόηχο των εξελίξεων του καλοκαιριού όσον αφορά στο διάλογο Υπουργείου – εκπαιδευτικών οργανώσεων. Από τη σημερινή συνεδρία αναμένεται εν πολλοίς, να διαφανεί κατά πόσο υπάρχει ελπίδα γεφύρωσης των διαφορών ή αν η σχολική χρονιά θα εισέλθει σε περιπέτειες.

Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δεδομένων όπως αυτά διαμορφώθηκαν το καλοκαίρι, ξεκαθάρισε ότι για το Υπουργείο ο διάλογος ολοκληρώθηκε.

“Ο διάλογος έγινε και για μας ολοκληρώθηκε. Δεν μπορούν να μηδενίζονται περίπου 45 συναντήσεις και πέραν των 110 ωρών συζητήσεων όλο αυτό τον χρόνο”, είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός.

Ταυτόχρονα, παρουσιάζοντας τις αλλαγές στις οποίες προέβη το υπουργείο Παιδείας σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές με τις οργανώσεις, η κ. Μιχαηλίδου έκανε λόγο για “οδυνηρές αλλαγές και όχι επιδερμικές”. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο ρόλο του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών, λέγοντας ότι οι οργανώσεις δεν το ήθελαν και το Υπουργείο μείωσε το ποσοστό βαρύτητας του στη διαδικασία ενώ παράλληλα, έχει μεταφέρει την εφαρμογή αυτής της πρόνοιας μετά την πενταετία. Επίσης, η Υπουργός εστίασε στο αίτημα των οργανώσεων όπως εκπαιδευτικοί παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης μετά την προαγωγή τους κάτι με το οποίο διαφωνεί το Υπουργείο, ωστόσο, τους το ικανοποίησε. “Εμείς θέλαμε προγράμματα επιμόρφωσης πριν την προαγωγή τους για να είναι έτοιμοι να αναλάβουν”, σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Στη συνέχεια, το λόγο πήραν οι οργανώσεις. Ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, ανέφερε μεταξύ άλλων, πως υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σημεία στην πρόταση, καταγράφοντας επιγραμματικά κάποια σημεία.

Έντονος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, τονίζοντας πως διάλογος δεν έγινε! “Αυτή είναι η αλήθεια”, επεσήμανε. Για το νομοσχέδιο, ο κ. Ταλιαδώρος, ανέφερε πως έχει πολλά κενά και ασάφειες.

Αυξάνοντας την ένταση της φωνής του, ο κ. Ταλιαδώρος δήλωσε: “Εκνευρίζομαι να ακούω την Υπουργό να λέει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να αξιολογούνται. Η ίδια δεν είναι με αυτό το σύστημα που αξιολογήθηκε και προήχθη;”.

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι “σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε πως έγιναν αλλαγές”. Είπε επίσης, ότι δεν είναι μόνο το σημείο του διευθυντή με το οποίο διαφωνεί η ΠΟΕΔ, αναφέροντας και άλλα σημεία που προβληματίζουν την οργάνωση.