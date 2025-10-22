Τέσσερις μήνες μετά την τελευταία φορά που η μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών απασχόλησε την επιτροπή Παιδείας, «επιστρέφει» ξανά σήμερα ενώπιον της. Αυτή τη φορά, έχοντας επί τάπητος το τροποποιημένο νομοσχέδιο που συνέταξε το υπουργείο Παιδείας, το οποίο όμως ούτε και αυτή τη φορά αντιμετωπίζεται θετικά από εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Στη σημερινή συζήτηση αναμένεται ότι όλες οι πλευρές θα παραθέσουν τις θέσεις τους, αλλά και θα προτάξουν τα επιχειρήματά τους ενημερώνοντας την Επιτροπή.

Από πλευράς υπουργείου Παιδείας, οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι θα προταχθούν κυρίως τέσσερα σημεία-επιχειρήματα, στην προσπάθεια να πείσει για την πρόταση του.

Ένα από αυτά είναι ότι το Υπουργείο θεωρεί πως έγινε ένας ευρύς και εξαντλητικός διάλογος, στον οποίο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις συζήτησαν πολύ, τόσο με την αρμόδια Υπουργό, όσο και με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας.

Επίσης, βασικό επιχείρημα του κυβερνητικού στρατοπέδου είναι ότι το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που εφαρμόζεται σήμερα είναι 50 χρόνων, οπότε και φτάνει πίσω στη δεκαετία του ’70.

Ακόμα, το Υπουργείο προτάσσει ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για θέματα που απασχολούν την τάξη των εκπαιδευτικών. Από τη συζήτηση στη Βουλή, μάλλον δεν θα λείψει και η αναφορά στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο οποίο περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών ως ορόσημο και με πρόστιμο €60 εκατ.

Στην απέναντι πλευρά θα είναι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο απέρριψαν ήδη ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, ενώ από πλευράς της η ΟΛΤΕΚ έχει σημεία που χαρακτηρίζει θετικά και σημεία τα οποία θεωρεί πως πρέπει να διαφοροποιηθούν.

Σήμερα, η ΟΕΛΜΕΚ αναμένεται να προτάξει το επιχείρημά της ότι το εν λόγω νομοθέτημα δεν βελτιώνεται, καθώς αυτό έχει κενά και ασάφειες. Όπως δήλωσε στον «Φ», ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, χρειάζεται εξ υπαρχής συζήτηση και δεν είναι σε καμία περίπτωση αποτέλεσμα πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου.

Για σημεία, τα οποία χρήζουν τροποποιήσεων αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, την ανάγκη η διαμορφωτική αξιολόγηση που θα την κάνει ο επιθεωρητής – αξιολογητής να γίνεται μέσα στο σχολείο από τον διευθυντή, τον βοηθό διευθυντή και τον ανώτερο εκπαιδευτικό, καθώς επίσης και η Επιτροπή Παρακολούθησης που θα συσταθεί να μην υπεισέρχεται σε εργασιακά και άλλα κομβικά ζητήματα. Ο κ. Λυσάνδρου αναφέρθηκε και σε σημεία τα οποία έχουν τροποποιηθεί και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σημείωσε ακόμη πως «πρέπει να προχωρήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση ούτως ώστε να μην αποφασίσει η Βουλή στη θέση μας».

Από πλευράς ΠΟΕΔ, αναμένεται να τονίσει ότι η πρόταση του Υπουργείου δεν βελτιώνει σε σημαντικά σημεία το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης και ενδεχόμενη εφαρμογή της ως έχει κατατεθεί, δεν αποδίδει έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση, ενώ αναμένεται, επίσης, να επαναλάβει στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα και να επιφέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.